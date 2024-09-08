Narin Güran'ın Ölümünde Adalet Vurgusu - Son Dakika
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Narin Güran'ın Ölümünde Adalet Vurgusu

Narin Güran\'ın Ölümünde Adalet Vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin açıklama yaptı. Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini belirtti.

08.09.2024 12:45
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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin "Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir" açıklamasını yaptı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Tunç'un paylaşımı şöyle:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir."

Kaynak: ANKA

Yılmaz Tunç, Diyarbakır, Politika, Güncel, Bağlar, Son Dakika

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