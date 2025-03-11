Adalet Bakanı Tunç, Sahipsiz Hayvanların Kontrolü için Belediyelere Yaptırım Uyarısı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç, Sahipsiz Hayvanların Kontrolü için Belediyelere Yaptırım Uyarısı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahipsiz hayvanlarla ilgili yapılan ihmal ve olaylar sonrası belediyelere yaptırım uygulanacağını belirtti. Can güvenliğinin ön planda olduğu vurgulanarak, hayvanları koruma kanununun hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

11.03.2025 15:59  Güncelleme: 16:00
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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir. Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce geldiğini belirterek, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu'nu uygulamayan belediyelere yaptırım uygulanacağını belirtti. Tunç, kaydetti:

"Hakkari Yüksekova ve Konya Karatay'da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman'da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir. Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir. Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır."

Kaynak: ANKA

Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Tunç, Sahipsiz Hayvanların Kontrolü için Belediyelere Yaptırım Uyarısı - Son Dakika

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