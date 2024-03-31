Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra'da oy kullandı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra'da oy kullandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra\'da oy kullandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bartın'ın Amasra ilçesinde oy kullandı. Tunç, seçimlerin demokrasinin bayram günleri olduğunu belirterek, sonuçların ülke için hayırlı olmasını diledi. Türkiye'de dünyaya örnek gösterilecek seçimlerin gerçekleştirildiğini vurgulayan Tunç, seçimlerin şeffaf ve güvenli bir şekilde ilerlediğini söyledi.

31.03.2024 13:43
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bartın'ın Amasra ilçesinde oy kullandı.

Amasra Kaleşah Ortaokulu'ndaki 1009 numaralı sandıkta oy veren Tunç, gazetecilere, seçimlerin demokrasinin bayram günleri olduğunu belirterek, sonuçların ülke için hayırlı olmasını diledi.

Ülke genelinde 61 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiğini aktaran Tunç, başından bu yana güzel ve huzurlu seçim sürecinin geçtiğini anlattı.

Bakan Tunç, seçimin, tüm siyasi partiler ve adaylar için hayırlı olmasını temenni ederek, "Büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkan adaylarımız, muhtar adaylarımız, ihtiyar heyeti, il genel meclisi ve belediye meclisi adaylarımız günlerce seçim kampanyası geçirdiler. Her biri seçilmek için gayret gösterdiler ve bugün de sandık milletimizin önüne konuldu. Milletimiz tercihini yapacak, milletimizin tercihinin hepimizin başının üstünde yeri var. Demokrasinin gereği bu." diye konuştu.

Türkiye'de dünyaya örnek gösterilecek seçimlerin gerçekleştirildiğini vurgulayan Tunç, seçimlerin yargı gözetimi ve denetimi altında, siyasi partilerin katılımıyla gerçekleştiğini, her sandık kurulunda siyasi partilerin temsilcileri ve müşahitlerinin bulunduğunu anımsattı.

"Dolayısıyla şeffaf, yargı gözetim ve denetimi içerisinde gerçekleşen seçimlerimiz, dünyaya örnek seçimlerdir." diyen Tunç, gerek seçim öncesi ve güvenliğiyle ilgili tedbirlerin her zaman olduğu gibi had safhada tutulduğunu, herkesin üzerine düşeni layıkıyla yapmanın gayreti içerisinde olduğunu söyledi.

"Türk insanı ülkesine sahip çıkar, demokrasiye sahip çıkar"

Tunç, seçimin şeffaflığı ve güvenliğiyle ilgili hiçbir endişenin bulunmadığını yineleyerek, şöyle devam etti:

"Bağımsız yargı mensuplarımız huzurunda sayım döküm işlemleri gerçekleştirilir ve bunlara tüm siyasi partilerin temsilcileri de katılır. Zaten öncesinde seçmen listeleri YSK internet sitesinde şeffaf şekilde yayımlanmıştır. Herkes komşusunun nerede oy kullanacağını bile bilmektedir. Orada kendi sandığında kimlerle oy kullanacağını şeffaf şekilde görmektedir. Seçim sonrasında da o tutanaklar, birleştirme tutanakları şeffaf şekilde yine YSK sitesinde bütün ülke sathına, insanının bilgisine sunulmaktadır ve ıslak imzalı tutanaklar da bütün siyasi partilerin temsilcilerine verilmektedir.

Dolayısıyla seçimin şeffaflığıyla, güvenliğiyle ilgili herhangi bir endişe Türkiye'de yoktur. Hatta dünyaya en örnek gösterilebilecek seçimler Türkiye'nin seçimleridir ve en yüksek katılımlı olarak gerçekleşiyor. Yüzde 85'in üzerinde katılımla gerçekleşti bugüne kadar. Bugün de böyle olacağına inanıyoruz, dünyada da bu derece yüksek katılımla seçimlere katılımın olduğunu göremiyoruz."

Bakan Tunç, "Türkiye dünyaya örnek bir demokrasidir. Dolayısıyla Türk insanı ülkesine, demokrasiye sahip çıkar, millet milli iradeye sahip çıkar. Bugün de bunun en güzel örneğini görmekteyiz." dedi.

Seçimlerin hayırlı olmasını temenni eden Tunç, sandık kurulu üyelerine, müşahitlere, yargı teşkilatına, seçim kurulu hakimlerine, il, ilçe seçim kurulu hakimlerine, seçim kurulu müdürlerine, seçim kurulundaki memurlara, siyasi partilerin temsilcilerine, sandık kurulu üyelerine başarılar ve kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra'da oy kullandı - Son Dakika

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