Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükçekmece\'ye yeni bir adalet sarayı kazandırılacağını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükçekmece'de Adalet Sarayı için yeni bir proje hazırladıklarını belirterek, "2024 yılı yatırım programına aldık. O parçalı binalardan, üç ayrı yerden Büyükçekmece'yi kurtararak, çevre ilçelere de hizmet verebilecek büyük bir adliye sarayını Büyükçekmece'mize inşallah kazandıracağız." dedi.
Büyükçekmece Bartın Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde hemşehri buluşmasına katılan Tunç, hükümet olarak Bartın'a çok önemli eserler kazandırdıklarını söyledi.
Bartın'da kamu binalarını yenilediklerini ifade eden Tunç, "Şimdi 400 yataklı yeni bir hastanemizin inşaatını tamamladık. İçinin tefrişatı yapılıyor. Her türlü ameliyatın yapılabileceği büyük bir sağlık kompleksini Bartın'a kazandırdık. Barajlarıyla, yollarıyla, tünelleriyle, üniversiteleriyle şehrimizi büyüttük. Sanayi alanını büyüttük, yeni fabrikalar kazandırdık. Fabrika inşaatları devam ediyor. Hedefimiz göç veren değil, göç alan, istihdamı, nüfusu artan iller arasına girmek. Sizler göç verdiği için buralara gelmek zorunda kaldınız." diye konuştu.
İstanbul'un da hizmet beklediğini dile getiren Tunç, 5 yıl aradan sonra Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanmasıyla kentin kayıp yıllarını telafi edeceklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İBB Başkanı seçildiğinde bu şehrin suyunun akmadığını, havasının solunamadığını anlatan Tunç, Erdoğan'ın bu kente yaptığı hizmetleri hatırlattı.
Geçtiğimiz 5 yılda algı çalışması dışında İstanbul'a değer katan bir şey yapılmadığını söyleyen Tunç, "Algı belediyeciliği değil, İstanbul'da artık gerçek belediyecilik, hizmet ve eser siyaseti zamanı. İnşallah bunu Murat Kurum başkanımızla gerçekleştireceğiz. Bundan hiç şüphemiz yok." dedi.
Büyükçekmece'nin sorunları
Büyükçekmece Belediyesini yöneten CHP'nin 30 yıldır bu ilçenin ihtiyaçlarına çözüm getirmediğini vurgulayan Tunç, AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol'un seçimi kazanması halinde bu durumun değişeceğini bildirdi.
Üç parça halindeki Büyükçekmece Adliyesini tek yerde toplayacak bir adalet sarayı yapmayı planladıklarını aktaran Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak Büyükçekmece'mize bir müjdemiz var. O da Büyükçekmece Adalet Sarayı. 2024 yılı yatırım programına aldık. O parçalı binalardan, üç ayrı yerden Büyükçekmece'yi kurtararak, çevre ilçelere de hizmet verebilecek büyük bir adliye sarayını Büyükçekmece'mize inşallah kazandıracağız. Yatırım programına alınmış durumda. Şimdi arsası da hazır, imar planı çalışmaları da yapıldı. İnşallah proje çalışmalarını da tamamladıktan sonra yapım ihalesini gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.
Bakan Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:
"İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizi kalkındırmaya, enerjide, savunma sanayinde bağımsız olmaya devam edeceğiz. Milletimizin refahını artıracak projelere, politikalara devam edeceğiz inşallah. Alım gücünü arttıracak, enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürme politikamızı inşallah sürdüreceğiz ve gerçekleştireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Türkiye eksenini kurmaya devam edeceğiz. Dünyada adaleti, hakkaniyeti, mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi terörün her türlüsünden arındırdık, çocuklarımızın, gençlerimizin huzurlu bir gelecekte yaşaması için el birliğiyle çalışacağız."
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