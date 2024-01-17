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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ortaokul öğrencilerine Türkiye'nin uzay üssü olacağını söyledi - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ortaokul öğrencilerine Türkiye'nin uzay üssü olacağını söyledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da düzenlenen etkinlikte ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Tunç, öğrencilere Türkiye'nin uzay üssü olacağını ve dünyanın en büyük ülkelerinden biri olacağını söyledi. Ayrıca, Filistin'deki çocukların yaşama hakkının ihlal edildiğini vurgulayarak Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ortaokul öğrencilerine Türkiye\'nin uzay üssü olacağını söyledi
17.01.2024 - 15:04,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "adalet elçisi" olarak nitelendirdiği ortaokul öğrencilerine, "İlk kez Türk bayrağı taşıyan astronot uzaya gidiyor. Sizler büyüdüğünüzde Türkiye'nin belki uzay üssü olacak, Türkiye uzaya sık sık uydu fırlatacak, dünyanın en büyük ülkelerinden biri olacak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunç, Ankara'da, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla katıldığı etkinlikte bir araya geldiği ve "adalet elçisi" olarak ilan ettiği ortaokul öğrencilerini, Adalet Bakanlığında kabul etti.

Gençlerin geleceğe dair hedeflerini dinleyen Tunç, Ufuktepe Ortaokulu'nda hukuk ve adalet dersi alan 7. sınıf öğrencileriyle okul anılarını paylaştı.

Öğrencilerin, adalet ve hukuk alanındaki sorularını yanıtlayarak, tavsiyelerde bulunan Tunç, "Önemli olan verilen görevi layıkıyla yapmak. Bunu yaparsanız sonrası, bir adım daha ilerisi ardından gelir. Lise bitince en güzel üniversiteyi kazanmayı hedefleyeceksiniz. Üniversite bitince iş hayatına atılacaksınız. İçinizden bakan olmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Merdivenleri birer birer çıkacaksınız." dedi.

" Filistin'deki çocukların yaşama hakkı ihlal ediliyor"

Yılmaz Tunç, öğrencilere, temel hak ve özgürlüklere ilişkin bilgi vererek, her çocuğun yaşama, barınma ve eğitim gibi temel haklarının olduğunu anlattı.

Filistin'de yaşananlara değinen ve oradaki çocukların bu haklardan mahrum bırakıldığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Filistin'deki çocukların yaşama hakkı maalesef ihlal ediliyor, bunlar bütün dünyanın gözü önünde yapılıyor. O büyük büyük ülkeler, 'biz demokrasiyiz, biz insan haklarına saygılıyız' diyen ülkeler nerede? 'Biz insan haklarının teminatıyız, çocuk haklarının korunmasını istiyoruz' diyenler nerede? Maalesef onların hiç sesleri çıkmıyor. İşte bunun için Türkiye'nin güçlü olması lazım. Türkiye'nin, savunma sanayisinde, uzayda, her alanda güçlü olması lazım."

"İlk kez Türk bayrağı taşıyan astronot uzaya gidiyor"

Bu gece uzaya çıkacak ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğuyla ilgili sorular soran ve öğrencilerin bu konudaki düşüncelerini dinleyen Tunç, şunları aktardı:

"Bu gece ilk kez bir Türk, Alper Gezeravcı uzaya gidecek. İlk kez Türk bayrağı taşıyan astronot uzaya gidiyor. Sizler büyüdüğünüzde Türkiye'nin belki uzay üssü olacak, Türkiye uzaya sık sık uydu fırlatacak, dünyanın en büyük ülkelerinden biri olacak. Ülkemiz, hakkaniyetin ve adaletin temsilcisi olacak, şimdiden zaten olmaya başladı. Sizler büyüdükçe, ülke güçlendikçe de Türkiye dünyaya damgasını vuracak. Bu yüzyıla 'Türk yüzyılı, Türkiye yüzyılı' diyecekler. Bunu hep birlikte göreceğiz."

Adalet Bakanı Tunç, görüşmenin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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