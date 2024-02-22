Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan yetkilileriyle görüştü - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan yetkilileriyle görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan yetkilileriyle görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ve Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede adli işbirliği ve ülkeler arası ilişkiler değerlendirildi. Tunç, Suudi Arabistan ile olan ilişkilerin güçlendirilmesine devam edileceğini belirtti.

22.02.2024 21:57  Güncelleme: 22:01
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ve Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib ile görüştü.

Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç, "Adli işbirliğimiz başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Suudi Arabistan ile her alandaki ilişkilerimizi ve birlikteliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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