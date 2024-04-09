Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Türkiye, Gazze şeridine en çok yardım gönderen birinci ülke olmuştur. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek, işgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlığın gözü önünde uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını ve savaş suçu işlediğini vurguladı.
İsrail'in, sivillerin üzerine bombalar yağdırarak soykırım yaptığını, hain saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 33 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 76 bine yakın Filistinlinin de yaralandığını belirten Tunç, "Uluslararası sistem, sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu ülkeler, işgalci İsrail'in katliamlarına sessiz kalırken ve zalimlerin yanında saf tutarken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, masumların ve Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaktadır." paylaşımını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, nerede olursa olsun her platformda "Dünya 5'ten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" diyerek yaşananlara karşı tüm dünyanın kayıtsız kalmaması gerektiğini vurguladığını anımsatan Tunç, şunları kaydetti:
"Gazze'de ateşkes önerileri ve insani yardım önergeleri reddedilirken, Türkiye, Filistinli kardeşlerine yardım göndermek için mücadele etmiştir. Türkiye, Gazze şeridine en çok yardım gönderen birinci ülke olmuştur. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Daima mazlumun ve mağdurun yanında yer alacak, dünyada barışı, huzuru ve adaleti savunacağız."
Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı: Türkiye, Gazze'ye en çok yardım gönderen ülke - Son Dakika
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