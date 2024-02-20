Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yargı, FETÖ\'den arınma sürecine milletçe şahit oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Temmuz darbe kalkışması karşısında daha ilk dakikalarda darbeciler hakkında soruşturma başlatan, gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştiren, o karanlık gecede büyük kahramanlık gösteren yargı mensuplarının varlığına ve yargının, içerisindeki FETÖ unsurlarından arınma sürecine milletçe şahit olunduğunu belirterek, "Bu mücadeleye zarar verecek, en ufak sekteye uğratacak hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz." dedi.
Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 12. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ndeki konuşmasına, adaylık sürecini başarıyla tamamlayan hakim ve savcıları tebrikle başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "ilk üçe giren hakim ve savcı adaylarının kuradan muaf tutularak istedikleri yerlere atanması" tavsiyesinde bulunduğunu aktaran Tunç, bu yöndeki kanun değişikliğinin TBMM'de gerçekleştiğini, bugün, adli, idari yargı ile avukatlıktan geçenler olmak üzere her gruptaki ilk 3'e giren 6 hakim ve savcının istedikleri yeri tercih ettiğini bildirdi.
Adaletin, mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatı olduğunu dile getiren Tunç, "Adalet, hakkı hak sahibine teslim etmek, her şeyi yerli yerine koymaktır. Bütün erdem ve değerlerin merkezi ve dayanağı olan adalet, dertlinin derdine derman olmak, sıkıntısına çare bulmaktır." ifadelerini kullandı.
Tunç, şöyle devam etti:
"İdeal hakim ve savcılarımız, haklı ve haksızı ayıran, hak ve adalet üzerine hükmeden hakim kişilerdir. Akıllı, zeki ve anlayışlı özellikleriyle fehimdirler. Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayan kişilikleriyle müstakimdirler. İtimat edilen güvenilir sıfatlarıyla emindirler. Vakarlı ve temkinli duruşlarıyla mekindirler. Sağlam ve dayanıklı karakterleriyle metindirler.
Sayın Cumhurbaşkanı'm, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde açılmak üzere, bundan 22 yıl önce kaleme alınarak Adalet Bakanlığımıza gönderilen mektupları açtık, okuyoruz. O mektuplarda ifade edilen hususlar bugün nereden nereye geldiğimizi açıkça ortaya koyuyor."
"İşaret ettiği nesil de işte bu nesildir"
Göreve yeni başlayan bir hakimin mektubunu okuduğunu ifade eden Tunç, hakimin o dönemde odasının sobalı olduğunu, bilgisayarının ve telefonunun olmadığını yazarken mektubunun sonunda da 2023'te gelecek nesilden ümitvar olduğunu belirttiğini anlattı.
Tunç, şunları kaydetti:
"Bugün istinaf mahkemesinde görevli olan bu hakimimizin işaret ettiği zaman işte bu zaman, işaret ettiği nesil de işte bu nesildir. Sayın Cumhurbaşkanı'm, 22 yıl önce yola çıkarken ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olmak üzere dört temel direk üzerinde yükseltme hedefini ortaya koymuştunuz. Liderliğiniz sayesinde adalet teşkilatımız fiziki yeterliliği bulunmayan binalardan, merdiven altlarında yapılan duruşmalardan kurtulmuş, bugün teknolojinin en gelişmiş imkanlarıyla donatılan modern adalet saraylarına kavuşmuştur. 22 yılda, ülkemiz, yargı alanında sadece fiziki yapısını geliştirmekle kalmamış, sessiz devrim sayılabilecek reformlara sahne olmuştur."
Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirildiğini ve yargının birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkarıldığını belirten Tunç, şöyle konuştu:
"15 Temmuz darbe kalkışması karşısında daha ilk dakikalarda darbeci hainler hakkında soruşturmaları başlatan, gözaltı ve tutuklamaları gerçekleştiren, o karanlık gecede büyük bir kahramanlık gösteren yargı mensuplarımızın varlığına ve yargının kendi içerisindeki FETÖ unsurlarından arınma sürecine milletçe hep birlikte şahit olduk. ???????Millet adına, milletin hak ve hukukunu koruma mücadelesi veren yargı mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Onların bu mücadelesi, kendilerinden sonra gelen siz değerli genç meslektaşlarına önemli birer örnektirler. Onların kararlı mücadelesini sizler sürdürecek, ülkemizi karanlığa mahkum etmek isteyenlerin karşısında dimdik sizler duracaksınız. Bu mücadeleye zarar verecek, en ufak sekteye uğratacak hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz."
Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yargı, FETÖ'den arınma sürecine milletçe şahit oldu - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?