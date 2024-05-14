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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Ömer Kerkez'i tebrik ederek, "Görev süresi sona eren Sayın Mehmet Akarca'ya hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Ömer Kerkez'i tebrik etti. Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten şu mesajı paylaştı:

"Yargıtay Başkanlığına seçilen Sayın Ömer Kerkez'i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Görev süresi sona eren Sayın Mehmet Akarca'ya hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."