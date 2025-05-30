Memur alım şartlarında değişiklik! Bir kural kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Memur alım şartlarında değişiklik! Bir kural kaldırıldı

Memur alım şartlarında değişiklik! Bir kural kaldırıldı
30.05.2025 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı, memur alımında 35 yaş sınırını kaldırarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartının esas alınmasına yönelik düzenleme yaptı. Yeni yönetmelik, adalet teşkilatının insan kaynağı yapısını daha adil ve şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor.

Adalet Bakanlığında memur olabilmek için aranan 35 yaş sınırı kaldırılırken, alımlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartının esas alınmasına yönelik düzenleme yapıldı. Düzenlemeyi içeren, "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÖNETMELİKTE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet teşkilatının insan kaynağı yapısını daha adil, şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yaptıklarını aktardı. Yönetmelikle, memur alımı için aranan 35 yaş sınırının kaldırıldığını bildiren Tunç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartının esas alınacağını ifade etti.

ÖNCELİKLİ KONTENJAN HAKKI GETİRİLDİ

Bakanlığa fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklenerek atanma şartlarının belirlendiğini anlatan Tunç, zabıt katipliği için uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıracak revizyonlar yapıldığını bildirdi. Tunç, koruma ve güvenlik görevlisi alımı için de 30 yaş sınırının kaldırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti: Zabıt katibi, mübaşir, cezaevi katibi ile infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı getirildi. Lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri birbirinden bağımsız değerlendirilecek, farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak. Zorunlu atamaya tabi kadrolar için uygulamaya geçirilmeyen rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri, yılda en az bir kez alınacak.

Bakan Tunç, yönetmeliğin adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Memur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur alım şartlarında değişiklik! Bir kural kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Bazı bademleri işe sokmanın önü açılmış. Sizin anlayacağınız bu. 30 11 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Ülkenin bütün kamu kuruluşları istila edilmiş durumda 20 6 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Demek ki 35 yaş altı memur olmayan bademli akpli kalmamış. Şimdi sıra emeklilik yaşı yaklaşanlarda... 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Provası bile heyecanlandırdı, vatandaşlar büyük bir merakla izledi Provası bile heyecanlandırdı, vatandaşlar büyük bir merakla izledi
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu yaz elektrik ve doğal gazda zam planımız yok Enerji Bakanı Bayraktar: Bu yaz elektrik ve doğal gazda zam planımız yok
Mehmet Demirkol, Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu Mehmet Demirkol, Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu
Kerem Demirbay: Saygısızlık olmazsa hiçbir oyuncuyla kötü olmam Kerem Demirbay: Saygısızlık olmazsa hiçbir oyuncuyla kötü olmam
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muslera ve Barış Alper Yılmaz’la diyaloğu güldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muslera ve Barış Alper Yılmaz'la diyaloğu güldürdü
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 2 yaralı Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 2 yaralı
Bingöl’de 4.3 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’da Yunus Akgün ile 4 yıllık imza Galatasaray'da Yunus Akgün ile 4 yıllık imza
Zabıta memuru, tartıştığı pazarcı esnafı tarafından feci şekilde darbedildi Zabıta memuru, tartıştığı pazarcı esnafı tarafından feci şekilde darbedildi
Naci Görür’den Bingöl’deki depreme ilişkin ilk yorum: Stresin artmasına neden oluyor olabilir Naci Görür'den Bingöl'deki depreme ilişkin ilk yorum: Stresin artmasına neden oluyor olabilir
Beyaz Saray: Ukrayna ve Rusya’nın İstanbul’da görüşmesini umut ediyoruz Beyaz Saray: Ukrayna ve Rusya'nın İstanbul'da görüşmesini umut ediyoruz

15:25
Rakamlar netleşti İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
15:21
İzmir’deki grev kaosu Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor
13:56
TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak
TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak
13:15
Şarkıcı Şimal’den acı haber: Yaşam savaşını kaybetti
Şarkıcı Şimal'den acı haber: Yaşam savaşını kaybetti
23:21
Hatay’da paniğe yaratan sesin kaynağı belli oldu
Hatay'da paniğe yaratan sesin kaynağı belli oldu
23:15
Angel Di Maria, çocukluk kulübüne geri döndü
Angel Di Maria, çocukluk kulübüne geri döndü
23:05
Fenerbahçe Beko’da korkutan sakatlık Maça devam edemedi
Fenerbahçe Beko'da korkutan sakatlık! Maça devam edemedi
22:30
Süper Lig’e yükselen üçüncü takım Fatih Karagümrük
Süper Lig'e yükselen üçüncü takım Fatih Karagümrük
22:28
Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu
Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu
22:00
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi
21:59
İBB soruşturmasında 3 kişi daha itirafçı oldu
İBB soruşturmasında 3 kişi daha itirafçı oldu
21:57
Şırdancı Mehmet ’eşini darp ettiği için gözaltına alındı’ iddiası
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2025 16:10:01. #7.13#
SON DAKİKA: Memur alım şartlarında değişiklik! Bir kural kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.