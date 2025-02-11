Adalet Bakanlığı'ndan Adams'a Suçlamaların Düşürülmesi Talimatı

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ABD Adalet Bakanlığı, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talimatını verdi.

NBC News'ün haberine göre, ismi verilmeyen üst düzey bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, Başsavcı Vekili Emil Bove'nin New York'taki federal savcılara Adams hakkındaki tüm suçlamaları düşürme talimatı verdiğini aktardı.

Adams hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesine karar verildiğini belirten yetkili, suçlamaların gelecekte yeniden yapılabileceğini söyledi.

Belediye Başkanına dair suçlamalar henüz düşürülmedi.

Kararın ardından, New York Güney Bölgesi ABD Savcı Vekili Danielle Sassoon'a bağlı ilgili savcıların, suçlamaların düşürülmesine yönelik resmi talebi mahkemeye sunması bekleniyor.

Rüşvet ve dolandırıcılık başta olmak üzere bir dizi suçlamayla karşı karşıya kalan Adams'ın avukatı Alex Spiro, bu kararı bir zafer olarak nitelendirdi.

Öte yandan, kimi taraflar Adams'a yönelik suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu ileri sürüyor.