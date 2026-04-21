Adalet Bakanlığı'ndan Özel Birim

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Gürlek, infial uyandıran dosyaların incelenmesi için özel birim kurduklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlık bünyesinde kurulan birimle toplumda infial uyandıran ve daha önce takipsizlik verilen dosyaların yeniden incelendiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 11 tutuklunun bulunduğunu anımsatan Gürlek, dönemin valisiyle ilgili sürecin de devam ettiğini söyledi.

Doku'nun cesedine ulaşılıp ulaşılmadığı sorusuna Gürlek, "Önemli olan bu mezarın yerini bulmak, cesedin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor arkadaşlar." yanıtını verdi.

Gürlek, daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların incelenmesi adına Adalet Bakanlığı bünyesinde özel bir birim kurduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar... Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek."

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Güvenlik, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 13:09:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.