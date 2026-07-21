Adalet Bakanlığı'ndan Rojin Kabaiş Açıklaması - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı'ndan Rojin Kabaiş Açıklaması

Adalet Bakanlığı\'ndan Rojin Kabaiş Açıklaması
21.07.2026 23:18
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Rojin Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alındığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı açıklama yaptı.

ADALET Bakanlığı tarafından "'Rojin Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı' iddiası açıkça gerçeğe aykırıdır. Kıyafetler hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde incelenmiş; kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizleri yapılmıştır" açıklaması yapıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı2 yönünde gerçeği yansıtmayan iddialara yer verilmiştir. Doğrusu; Rojin Kabaiş'in üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizleri yapılmıştır. Söz konusu kıyafetler ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderilmiş ve yapılan biyolojik incelemelere ilişkin rapor düzenlenmiştir. Kıyafetler daha sonra, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderilmiş; gerçekleştirilen incelemeler sonucunda ayrıntılı rapor hazırlanmıştır" denildi.

'ÇOK SAYIDA LEKE VE SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİ ALINMIŞTIR'

Doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere vatandaşların itibar etmemesi söylenen açıklamada, "Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince iç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan ve insan kanı araştırması, menstrüasyon kaynaklı kan incelemesi, otozomal STR DNA analizi ile Y-STR DNA analizleri gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla 'Rojin Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı' iddiası açıkça gerçeğe aykırıdır. Kıyafetler hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde incelenmiş; kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizleri yapılmıştır. Kamuoyunun, devam eden soruşturmaya ilişkin doğruluğu teyit edilmemiş, yanıltıcı ve dezenformasyon niteliğindeki içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Adalet Bakanlığı, Politika, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Son Dakika

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