"Adalet için Sihler" hareketi liderine suikast planlamakla suçlanan Hintli, ABD'ye iade edildi

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Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) yanlısı "Adalet için Sihler" (SFJ) hareketinin lideri Gurpatwant Singh Pannun'a suikast planlamakla suçlanan Hindistan vatandaşı Nikhil Gupta, bulunduğu Çekya'dan ABD'ye gönderildi.

Çekya Adalet Bakanı Pavel Blazek, X'ten, SFJ lideri Pannun'a suikast planlamakla suçlanan Gupta'ya ilişkin açıklama yaptı.

Blazek, 30 Haziran 2023'te Çekya'da gözaltına alınan Hint vatandaşı Gupta'nın ABD'ye iade edildiğini belirtti.

ABD'de mahkeme karşısına çıkacak 52 yaşındaki Gupta'nın 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Olay

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams'ın hazırladığı iddianamede, Gupta'nın Pannun'a "suikast planladığı" belirtilmişti.

İddianamede, söz konusu planın Hindistan'da "güvenlik yönetimi ve istihbarat" alanında çalıştığı öne sürülen bir devlet kurumu çalışanı tarafından "yönetildiği" ve bu kişinin Gupta'yı "suikastı organize etmesi için işe aldığı" aktarılmıştı.

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen Halistan KLF, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.