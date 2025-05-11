Adalet Korosu\'ndan Anneler Günü Konseri

Samsun'da hakim, cumhuriyet savcısı ve adliye personelinden oluşan Samsun Adalet Korosu, "Anneler Günü Özel Konseri" verdi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının ortaklaşa düzenlediği, hakim, cumhuriyet savcısı ve adliye personelinden oluşan "Adalet Korosu" "Anneler Günü Özel Konseri" gerçekleştirdi.

Atakum Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Türk Halk Müziği konserinde Şef Hızır Aydın yönetiminde koro ve solo parçalar seslendirildi.

Konser sonrası konuşma yapan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Samsun Adalet Korosu'nun 4 yıl önce kurulduğunu dile getiren Kılıç, "Bütün koroyu tek tek tebrik ediyorum. Zorlu bir çalışmanın sürecinde bugünlere gelindi. Orkestramız her zamanki gibi muhteşemdi. Annelerimize armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Programa, ilçe başsavcıları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.