Adalet ve Kariyer Konferansı Kırşehir'de - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adalet ve Kariyer Konferansı Kırşehir'de

Adalet ve Kariyer Konferansı Kırşehir\'de

KAEÜ, Anayasa Mahkemesi deneyimlerini paylaşan bir konferans düzenledi. Vali Demiryürek adaletin önemine vurgu yaptı.

05.05.2025 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezince "Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer: Anayasa Mahkemesi Deneyimleri" konferansı gerçekleştirildi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, adaletin, birey haklarının korunması, hukuk önünde eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi ve toplumsal barışın tesis edilmesi açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

?Bireylerin kendilerini güvende hissettiği, haklarını özgürce arayabildiği, adil ve tarafsız bir yargı sistemine sahip toplumların, geleceğe daha güçlü ve kararlı adımlarla ilerleyeceğini vurgulayan Demiryürek, "Hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve adil yargılama süreçleri, demokratik bir devletin temel taşlarıdır." dedi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de Ahilik temelinde usta çırak ilişkisini önemsediklerini, meslek büyüklerini misafir ederek, tecrübe ve birikimlerini öğrencilere aktarmalarını istediklerini söyledi.

"Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer: Anayasa Mahkemesi Deneyimleri" konferansında konuşan Anayasa Mahkemesi üyesi Selahaddin Menteş ise kurumun faaliyetleri ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verdi.

Anayasa Mahkemesinin birçok konuyu görüştüğünü, daha çok hak temelli bir yaklaşımı benimsediğini anlatan Menteş, "63. kuruluş yıl dönümünü geçen hafta kutladık. Cumhurbaşkanımızın da katıldığı uluslararası bir program oldu. Çok sayıda ülkeden katılanlar vardı. Tecrübe paylaşımı açısından bu kuruluş yıl dönümlerinin çok ciddi katkısı var." diye konuştu.

Ardından merkezin müdürü Doç. Dr. Emine Şener ve öğrencilerin sorularını yanıtlayan Menteş, gençlerin kendi meslekleriyle ilgilendiklerini, en azından kariyer planlaması anlamında daha yakından takip ettiklerini gördüğünü söyledi.

Gençlere hayata kendilerini yetiştirecek seviyede bilgi sahibi olmalarını öneren Menteş, "Bizim vatandaşa davranış şeklimiz, aslında devletin görünen yüzünü belirleyecek. Dolayısıyla nasıl bir devlet görmek istiyorsak, merhametli, iyi adil bir devlet görmek istiyorsak öyle davranalım." dedi.

Programın sonunda KAEÜ Rektörü Karahocagil, Menteş'e günün anısına hediye takdim etti.

Kaynak: AA

Murat Sefa Demiryürek, Anayasa Mahkemesi, Ahi Evran, Konferans, Politika, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet ve Kariyer Konferansı Kırşehir'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
Kadıköy’de kazanan Kara Kartal Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
Fenerbahçe, bu sezon İstanbul’da derbi kazanamadı Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in kendisine verdiği sırrı açıkladı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı
Maça çıkmadan şampiyon oldular Bundesliga’nın en büyüğü Bayern Münih Maça çıkmadan şampiyon oldular! Bundesliga'nın en büyüğü Bayern Münih
Batman Çayı’nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş’ı alkışladı Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 18:31:25. #7.12#
SON DAKİKA: Adalet ve Kariyer Konferansı Kırşehir'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.