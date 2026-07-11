Adalet Yürüyüşü'ne Destek Geldi

(BOLU) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Grand Kartal Otel'deki yangında yakınlarını kaybeden ailelerin Bolu'dan Ankara'ya başlattığı "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü"ne destek verdi.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden ailelerin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle bugün Bolu'dan Ankara'ya başlattığı "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" sürüyor.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da "Adalet Yürüyüşü"ne destek verdi.

"AİLELERİMİZİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Kartalkaya Yangın Faciası'nda yakınlarını kaybeden aileler adalet aramak için Ankara'ya yürüyor. Bu felakette sorumluluğu bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin yargılanması talebine dikkati çekmek, seslerini duyurmak ve adalet aramak için Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan ailelerimizin sonuna kadar yanındayız" ifadesini kullandı.

"GERÇEK ADALET YERİNİ BULANA KADAR AİLELERİN YANINDAYIZ"

Rıdvan Uz da şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'da yitirdiğimiz 78 canın acısı hala yüreğimizde, hesabı da ortadadır. Evlatlarını, eşlerini, anne ve babalarını kaybeden aileler ilk günden beri yalnız bırakılmamalı, sorumlular makamı, unvanı ve bağlantısı ne olursa olsun adalet önünde hesap vermelidir. Bu facianın üzeri ihmallerle, suskunlukla ve bürokratik bahanelerle örtülemez. Gerçek sorumlular cezalandırılana, gerçek adalet yerini bulana kadar ailelerimizin yanında olacak, bu davanın peşini bırakmayacağız. 78 canımızı unutmadık. Unutturmayacağız."