Adalet Yürüyüşü'ne Destek Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Yürüyüşü'ne Destek Geldi

11.07.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP ve İYİ Parti vekilleri, yangında yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışına destek verdi.

(BOLU) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Grand Kartal Otel'deki yangında yakınlarını kaybeden ailelerin Bolu'dan Ankara'ya başlattığı "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü"ne destek verdi.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden ailelerin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle bugün Bolu'dan Ankara'ya başlattığı "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" sürüyor.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da "Adalet Yürüyüşü"ne destek verdi.

"AİLELERİMİZİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Kartalkaya Yangın Faciası'nda yakınlarını kaybeden aileler adalet aramak için Ankara'ya yürüyor. Bu felakette sorumluluğu bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin yargılanması talebine dikkati çekmek, seslerini duyurmak ve adalet aramak için Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan ailelerimizin sonuna kadar yanındayız" ifadesini kullandı.

"GERÇEK ADALET YERİNİ BULANA KADAR AİLELERİN YANINDAYIZ"

Rıdvan Uz da şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'da yitirdiğimiz 78 canın acısı hala yüreğimizde, hesabı da ortadadır. Evlatlarını, eşlerini, anne ve babalarını kaybeden aileler ilk günden beri yalnız bırakılmamalı, sorumlular makamı, unvanı ve bağlantısı ne olursa olsun adalet önünde hesap vermelidir. Bu facianın üzeri ihmallerle, suskunlukla ve bürokratik bahanelerle örtülemez. Gerçek sorumlular cezalandırılana, gerçek adalet yerini bulana kadar ailelerimizin yanında olacak, bu davanın peşini bırakmayacağız. 78 canımızı unutmadık. Unutturmayacağız."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Yürüyüşü'ne Destek Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fuhuş operasyonunda “meyveli“ şifreleme oyununu polis bozdu Fuhuş operasyonunda "meyveli" şifreleme oyununu polis bozdu
40 yıldır Mekke’de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş’ın vatan hasreti sona ediyor 40 yıldır Mekke'de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş'ın vatan hasreti sona ediyor
Galatasaray’ın ilk rakibi belli oldu Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu
Ülke yasta Yarı finali kutlayan bir genç kız korkunç şekilde can verdi Ülke yasta! Yarı finali kutlayan bir genç kız korkunç şekilde can verdi
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz

15:11
Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar
Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
14:44
Eskişehir’den acı haber Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu
Eskişehir'den acı haber! Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu
14:32
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
12:49
Çankaya Belediye Başkanı Güler’in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
12:37
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 16:41:23. #7.12#
SON DAKİKA: Adalet Yürüyüşü'ne Destek Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.