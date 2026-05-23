Adaletin Peşinde 8 Yıl Sonra Nefes Aldık

'8 SENE SONRA İLK DEFA BİR NEBZE OLSUN NEFES ALDIK'

Dorukhan Büyükışık'ın babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, oğlunun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 23 şüphelinin tutuklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle Adalet Bakanımız ve İzmir Cumhuriyet Başsavcımız başta olmak üzere başsavcı vekillerimizle, Cumhuriyet savcılarımıza, İzmir İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri ve ekiplerine şükranlarımızı sunuyoruz. 8 sene sonra ilk defa bir nebze ve an olsun nefes aldık. Adaletin tecelli olacağına dair inancımız tamdır. Bundan sonra, yüce devletimizin bağımsız mahkemelerinde, suç işleyen bu canilerin bir an önce hesap vererek hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını bekliyoruz" dedi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,