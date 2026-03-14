Adana Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Zirvesi İçin Tayvan'a Davet Edildi

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi, Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenecek Akıllı Şehir Zirvesi ve Fuarı (Smart City Summit & Expo) programına davet edildi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, "Fuar kapsamında hem dünyanın farklı şehirlerinde geliştirilen yeni teknolojileri yerinde inceleme fırsatı bulacağız hem de Adana'mızın potansiyelini anlatacağız" dedi.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de 15–20 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Akıllı Şehir Zirvesi ve Fuarı (Smart City Summit & Expo) programına, Adana Büyükşehir Belediyesi davet edildi. Ankara'da yerleşik Tayvan Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu tarafından gerçekleştirilen davete katılım sağlamak üzere Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer ve beraberindeki heyet, 15 Mart günü Adana'yı Taipe'ye gidecek. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden belediye başkanlarını, şehir yöneticilerini, teknoloji şirketlerini, yatırımcıları ve akademisyenleri bir araya getiren organizasyonda; şehir planlaması, dijital şehir altyapıları, sürdürülebilir enerji çözümleri, akıllı ulaşım sistemleri ve yeni nesil teknolojilerin şehir yönetiminde kullanımı gibi alanlarda geliştirilen uygulamalar ele alınıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğe, Türkiye'den davet edilen tek belediye olması, kentin uluslararası platformlarda temsil edilmesi ve farklı şehirlerle yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Program kapsamında yapılacak temaslarla Adana'nın şehircilik alanında yeni teknolojilerle buluşması ve olası yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

"Adana'ya kazandırılabilecek projeler ve yatırımlar için temaslar sürdürecek"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, yapılan davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'den yalnızca Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli organizasyona davet edilmesi bizim için büyük bir onur ve aynı zamanda önemli bir fırsattır. Akıllı Şehir Zirvesi ve Fuarı kapsamında hem dünyanın farklı şehirlerinde geliştirilen yeni teknolojileri, şehir planlama modellerini ve yenilikçi uygulamaları yerinde inceleme fırsatı bulacağız hem de Adana'mızın potansiyelini anlatacağız. Yine bulunacağımız temaslarla şehircilik alanında kullanılan yeni teknolojiler ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgi edinmeyi, bu alanlarda Adana'ya kazandırılabilecek yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi, uluslararası platformlarda şehircilik alanında geliştirilen yeni teknolojileri yakından takip ederek, Adana'ya kazandırılabilecek projeler ve yatırımlar için temaslarını sürdürmeye devam edecek."