Adana Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Zirvesi İçin Tayvan'a Davet Edildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 10:57  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi, Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenecek Akıllı Şehir Zirvesi ve Fuarı (Smart City Summit & Expo) programına davet edildi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, "Fuar kapsamında hem dünyanın farklı şehirlerinde geliştirilen yeni teknolojileri yerinde inceleme fırsatı bulacağız hem de Adana'mızın potansiyelini anlatacağız" dedi.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de 15–20 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Akıllı Şehir Zirvesi ve Fuarı (Smart City Summit & Expo) programına, Adana Büyükşehir Belediyesi davet edildi. Ankara'da yerleşik Tayvan Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu tarafından gerçekleştirilen davete katılım sağlamak üzere Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer ve beraberindeki heyet, 15 Mart günü Adana'yı Taipe'ye gidecek. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden belediye başkanlarını, şehir yöneticilerini, teknoloji şirketlerini, yatırımcıları ve akademisyenleri bir araya getiren organizasyonda; şehir planlaması, dijital şehir altyapıları, sürdürülebilir enerji çözümleri, akıllı ulaşım sistemleri ve yeni nesil teknolojilerin şehir yönetiminde kullanımı gibi alanlarda geliştirilen uygulamalar ele alınıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğe, Türkiye'den davet edilen tek belediye olması, kentin uluslararası platformlarda temsil edilmesi ve farklı şehirlerle yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Program kapsamında yapılacak temaslarla Adana'nın şehircilik alanında yeni teknolojilerle buluşması ve olası yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

"Adana'ya kazandırılabilecek projeler ve yatırımlar için temaslar sürdürecek"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, yapılan davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'den yalnızca Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli organizasyona davet edilmesi bizim için büyük bir onur ve aynı zamanda önemli bir fırsattır. Akıllı Şehir Zirvesi ve Fuarı kapsamında hem dünyanın farklı şehirlerinde geliştirilen yeni teknolojileri, şehir planlama modellerini ve yenilikçi uygulamaları yerinde inceleme fırsatı bulacağız hem de Adana'mızın potansiyelini anlatacağız. Yine bulunacağımız temaslarla şehircilik alanında kullanılan yeni teknolojiler ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgi edinmeyi, bu alanlarda Adana'ya kazandırılabilecek yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi, uluslararası platformlarda şehircilik alanında geliştirilen yeni teknolojileri yakından takip ederek, Adana'ya kazandırılabilecek projeler ve yatırımlar için temaslarını sürdürmeye devam edecek."

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Teknoloji, Güncel, Taipei, Tayvan, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
ABD resmen duyurdu: Irak’ta düşen uçakta 4 asker öldü ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
Yargıtay’a 8 yeni üye seçildi Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi

10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
09:52
Netanyahu öldü mü İddiaları güçlendiren görüntü
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
09:38
Savaş sürerken Türkiye’den yeni “Kamikaze İHA K2“ hamlesi Bayraktar “sürpriz“ deyip duyurdu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni "Kamikaze İHA K2" hamlesi! Bayraktar "sürpriz" deyip duyurdu
08:51
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 11:36:11. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.