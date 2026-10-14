Adana Baro Başkanlığına yeniden seçilen Volkan Böke mazbatasını törenle aldı - Son Dakika
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Adana Baro Başkanlığına yeniden seçilen Volkan Böke mazbatasını törenle aldı

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Adana Baro Başkanlığına yeniden seçilen Volkan Böke, düzenlenen törende mazbatasını önceki dönem baro başkanlarından Necati Erdem'den aldı. Böke meslektaşlarına teşekkür ederek özverili çalışmayı sürdüreceklerini belirtti, önceki dönem başkanı İbrahim Gazioğlu da kendisini tebrik etti.

Adana Baro Başkanlığına yeniden seçilen Volkan Böke mazbatasını aldı.

Baro Başkanlığı Avukatlar Salonu'nda mazbata töreni düzenlendi.

Törende Böke'ye mazbatası, önceki dönem baro başkanlarından Necati Erdem tarafından teslim edildi.

Böke, meslektaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Önceki dönemlerde elde edilen başarının artarak devam edeceğini belirten Böke, özverili şekilde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Önceki dönem baro başkanları Necati Erdem ve İbrahim Gazioğlu da Böke ve yönetimini tebrik etti.

Kaynak: AA
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