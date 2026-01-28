"Aziz İhsan Aktaş" Davasında Adanalı Başkanlar Savunma Yaptı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Aziz İhsan Aktaş" Davasında Adanalı Başkanlar Savunma Yaptı.

28.01.2026 17:38  Güncelleme: 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer belediye başkanları, organize suç örgütü iddialarıyla yargılanan duruşmada savunmalarını yaptı. CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, tutukluluğun sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan davanın ikinci gününde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar savunma yaptı. Duruşma sonrasında CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, "Hem Adana'daki yurttaşlarımız, arkadaşlarımız, Zeydan Başkan'ın yanında ve arkasında olduğunu göstermek isteyen arkadaşlarımız buradaydı. Hem de Adana'dan yanımızda olamayan çok sayıda kişinin de desteğini biliyoruz. Artık bu sembolik bir davadır. Tutukluluğun son bulması gerekiyor. Bunu bir kere daha talep ediyoruz" dedi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının ikinci günü İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde yapıldı.

Duruşmada bugün sırasıyla Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Adana Büyükşehir Zeydan Karalar savunması yaptı. Duruşma sonrasında CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Adana'dan parti örgütü olarak otobüslerle geldiklerini belirten Tanburoğlu, şunları söyledi:

'Etkili siyasetçi, etkili basın susturulacak'

"Bugün Kadir Aydar'la başladı ilk savunma. Kadir Aydar, yapmış olduğu savunmada kendisinin suçsuzluğunu çok net bir şekilde ifade etti ve doneleri ortaya koydu. Kendisi de tutuklu yargılanmanın gereğinin olmadığını ve beraat talebini iletti. Oya Tekin de belediyecilik hizmetlerinden ve iddianameyle alakalı görüşlerini ortaya koydu. Zeydan Karalar'ın savunmasında ise şunu gördük. Zeydan Karalar hem kendi kişisel geçmişini ve siyasi tarihini de ortaya koyarak aslında ne kadar haksız hukuksuz yere tutuklu durumda bulunduğunu anlattı. Çok sembolik bir sözü var, 'Etkili siyasetçi, etkili basın susturulacak' diye. Bugün de 'Acaba bu kadar etkili olduğumuz için mi biz tutukluyuz' gibi bir soru sordu. Tutukluluğuna sebep olan resmi yazışmalardaki deliller konusunu, ondan sonra MASAK raporları konusunda vs. bunların hiçbirinin olmadığını da gösterdi. Aslında gerçekten adaletsiz durumun olduğunu da ortaya koymuş oldu. Adanalı başkanlarımız savunmalarını tamamladılar. Artık çok hızlı bir şekilde tutuksuz yargılanmaları gerektiğini bir kere daha söylemek istiyoruz. Hem Adana'daki yurttaşlarımız, arkadaşlarımız, Zeydan Başkan'ın yanında ve arkasında olduğunu göstermek isteyen arkadaşlarımız buradaydı. Hem de Adana'dan yanımızda olamayan çok sayıda kişinin de desteğini biliyoruz. Artık bu sembolik bir davadır. Tutukluluğun son bulması gerekiyor. Bunu bir kere daha talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Zeydan Karalar, İhsan Aktaş, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Aziz İhsan Aktaş' Davasında Adanalı Başkanlar Savunma Yaptı. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz’in imdadına o isim yetişti Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti
Tarkan İstanbul konserinde yıldızları ağırladı Tarkan İstanbul konserinde yıldızları ağırladı

22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:54
Manchester City-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Manchester City-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
20:29
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 22:56:24. #7.11#
SON DAKİKA: "Aziz İhsan Aktaş" Davasında Adanalı Başkanlar Savunma Yaptı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.