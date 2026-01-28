"Aziz İhsan Aktaş" Davasında Adanalı Başkanlar Savunma Yaptı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan davanın ikinci gününde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar savunma yaptı. Duruşma sonrasında CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, "Hem Adana'daki yurttaşlarımız, arkadaşlarımız, Zeydan Başkan'ın yanında ve arkasında olduğunu göstermek isteyen arkadaşlarımız buradaydı. Hem de Adana'dan yanımızda olamayan çok sayıda kişinin de desteğini biliyoruz. Artık bu sembolik bir davadır. Tutukluluğun son bulması gerekiyor. Bunu bir kere daha talep ediyoruz" dedi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının ikinci günü İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde yapıldı.

Duruşmada bugün sırasıyla Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Adana Büyükşehir Zeydan Karalar savunması yaptı. Duruşma sonrasında CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Adana'dan parti örgütü olarak otobüslerle geldiklerini belirten Tanburoğlu, şunları söyledi:

'Etkili siyasetçi, etkili basın susturulacak'

"Bugün Kadir Aydar'la başladı ilk savunma. Kadir Aydar, yapmış olduğu savunmada kendisinin suçsuzluğunu çok net bir şekilde ifade etti ve doneleri ortaya koydu. Kendisi de tutuklu yargılanmanın gereğinin olmadığını ve beraat talebini iletti. Oya Tekin de belediyecilik hizmetlerinden ve iddianameyle alakalı görüşlerini ortaya koydu. Zeydan Karalar'ın savunmasında ise şunu gördük. Zeydan Karalar hem kendi kişisel geçmişini ve siyasi tarihini de ortaya koyarak aslında ne kadar haksız hukuksuz yere tutuklu durumda bulunduğunu anlattı. Çok sembolik bir sözü var, 'Etkili siyasetçi, etkili basın susturulacak' diye. Bugün de 'Acaba bu kadar etkili olduğumuz için mi biz tutukluyuz' gibi bir soru sordu. Tutukluluğuna sebep olan resmi yazışmalardaki deliller konusunu, ondan sonra MASAK raporları konusunda vs. bunların hiçbirinin olmadığını da gösterdi. Aslında gerçekten adaletsiz durumun olduğunu da ortaya koymuş oldu. Adanalı başkanlarımız savunmalarını tamamladılar. Artık çok hızlı bir şekilde tutuksuz yargılanmaları gerektiğini bir kere daha söylemek istiyoruz. Hem Adana'daki yurttaşlarımız, arkadaşlarımız, Zeydan Başkan'ın yanında ve arkasında olduğunu göstermek isteyen arkadaşlarımız buradaydı. Hem de Adana'dan yanımızda olamayan çok sayıda kişinin de desteğini biliyoruz. Artık bu sembolik bir davadır. Tutukluluğun son bulması gerekiyor. Bunu bir kere daha talep ediyoruz."