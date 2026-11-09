Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer: "Atatürk\'ün açtığı yolda yürümek, çocuklarımızın aydınlık geleceğini garanti altına alacaktır"

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, " Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yürümek, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar var olmasını sağlayacak, çocuklarımızın aydınlık geleceğini garanti altına alacaktır" ifadesini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1. Dünya Savaşı'nın ardından işgal edilen yurdunu kurtarmak için harekete geçtiğinde, millet savaşlardan yılmış, çok uzun süredir açlık ve yoksullukla uğraşır halde ve şehitlerimizin çokluğu, hastalıklardan hayatını kaybeden, yoksulluktan perişan hale gelmiş insanlarımızın yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Anadolu acılar içinde kıvranır durumdaydı.

İçte ve dışta umutların ve beklentilerin sona erdiği bir anda, ilk andan itibaren kararlı bir şekilde Milli Mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal Atatürk, milletinin gücünü de arkasına alarak tarihte eşi benzeri olmayan bir Kurtuluş Savaşı ile düşmanı vatan topraklarından çıkardı.

Dünyanın en büyük ordularına sahip emperyalist güçleri ve onların teşeronu Yunan güçlerini Türk topraklarından çıkaran Mustafa Kemal Atatürk, yaklaşık bir yıl sonra bu büyük zaferi Cumhuriyetle taçlandırdı.

Devrimleri ile de milletine ve en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ne; muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunu açtı. Yaktığı meşale Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletinin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Askerliği, liderliği ve devrimciliği ile yaptığı her işte, o ona kadar akla bile gelmeyen başarılara imza atan Mustafa Kemal Atatürk, hayatını adadığı milletine ve ülkesine son nefesine kadar hizmet etmiş, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağını söyleyerek milletine olan güvenini dile getirmiştir.

"ONUN GİBİ BİR ÖNDERE SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN NE KADAR ÖVÜNSEK AZ"

Eşsiz komutan ve eşsiz önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretileri, ilke ve inkılapları, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli güvencesidir. Onun gibi bir öndere, başkomutana, başöğretmene sahip olduğumuz için ne kadar övünsek az. Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yürümek; Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar var olmasını sağlayacak, çocuklarımızın aydınlık geleceğini garanti altına alacaktır.

O'nun yaptıkları ve başardıkları sadece bizlere değil, başka milletlere de ilham kaynağı olmuş, Türk Kurtuluş Savaşı'nın büyük güçlere karşı kazanıldığını gören mazlum milletler, kendi bağımsızlıkları için harekete geçme gücü bulmuşlardır.

Tüm bu nedenlerden dolayı Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın en büyük liderlerinden biridir. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 1938'in yıldönümü nedeniyle O'nu, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.