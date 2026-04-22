Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer'den 23 Nisan Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Geçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, dört bir yanı işgal edilmiş vatanımızı kurtarmak için Milli Mücadele başlattığı günlerin akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de kurmuş ve TBMM'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi Türk Milleti için dönüm noktalarından biri haline gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu çok önemli günü çocuklara bayram olarak armağan ederek dünyada bir ilke imza atmıştır. Mustafa Kemal Atatürk; 'Küçük hanımlar küçük beyler! Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz' sözleriyle çocukların bir ülkenin geleceği için önemini ve onlara bakış açısını en güzel şekilde dile getirmiştir."

Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak milletinin gücünü arkasına almış ve egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim ederek, Cumhuriyetin, aydınlığın, demokrasinin kapısını aralamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 'Ulusal Egemenlik' kavramının temeli olarak varlığını sürdürmekte ve milletimizin iradesini temsil etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizde güzel bir geleceğin ancak, çağdaş eğitim almış, ulus bilici edinmiş çocuklarla mümkün olacağını biliyordu. Çocuklarımızın güvenilir ve emniyetli ortamlarda çağdaş, aydınlık, bilimsel eğitim alması hepimizin önceliği olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bir vatan ve aydınlık yarınlar armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."