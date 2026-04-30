Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer'den 1 Mayıs Mesajı: "Her Şeyin Güzel Olacağı Geleceğe Uzanmak İçin Mücadele Etmeye Devam Etmeliyiz"

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, "Ülkemizde ücretle çalışan insanlarımızın hayatlarını idame ettirebilmeleri her geçen gün zorlaşmakta, alım güçleri günden güne azalmaktadır. Kötü günleri aşmak ve her şeyin güzel olacağı geleceğe uzanmak için bu yoldaki dayanışmamızı artırmalı, hedefe ulaşmak adına birlikte çaba göstermeye, mücadele etmeye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Geçer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, emeğin değerini bulmasının ancak adalet ve köklü bir demokrasi ile mümkün olacağını vurguladı. Mesajında 1 Mayıs'ın sadece bir hak arayışı değil, aynı zamanda barış ve demokrasi mücadelesi olduğunu belirten Geçer, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ancak aklın ve emeğin gücüyle ulaşabileceğine dikkati çekti.

Geçer mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Çalışanların, emekçilerin, işçilerin hak arayışı; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü aynı zamanda barış, güvenli bir gelecek ve demokrasi için de mücadele günüdür. Dünyada insan emeğinin sömürülmeye başlanması ile çalışanların hak arama ihtiyacı da ortaya çıkmıştır."

Ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine yükselebilmesi için aklın ve emeğin gücüne ihtiyacımız var. Modern eğitim almış iş gücü, Türkiye'nin her açıdan gelişebilmesi, üretimin artması, teknolojik açıdan özgünlüğün sağlanması, ekonominin sağlam temeller üzerine yapılandırılması için hayati önem taşımaktadır. Emeğin değerini bulması ancak; adaletin hüküm sürdüğü, köklü demokrasinin var olduğu ve hukuk devleti özelliklerinin uygulandığı bir ülkede mümkündür.

Çalışanlarımızın, işçilerimizin, emekçilerimizin huzurlu bir ortamda üretim gerçekleştirebilmesi, çalışma barışının sağlanması ve ülkenin esenliği adına çalışabilmesi için demokratik ve her açıdan adaletli bir ortam yaratılmalıdır. Emekçilerin mutsuz olduğu bir ülkenin, refah için gereken sürdürülebilir çağdaş üretimi gerçekleştirmesi mümkün olmaz.

İşçilerimizin, emekçilerimizin aileleriyle birlikte refah içinde yaşamalarına olanak sağlayacak koşulların oluşturulması, ülkemizin geleceği açısından olmazsa olmazdır. Ülkemizde ücretle çalışan insanlarımızın hayatlarını idame ettirebilmeleri her geçen gün zorlaşmakta, alım güçleri günden güne azalmaktadır. Kötü günleri aşmak ve her şeyin güzel olacağı geleceğe uzanmak için bu yoldaki dayanışmamızı artırmalı, hedefe ulaşmak adına birlikte çaba göstermeye, mücadele etmeye devam etmeliyiz.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak çalışanlarımızla birlikte yaptığımız işler, verdiğimiz emekler Adana'nın mutluluğu, daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi içindir. Emek en yüce değerdir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."