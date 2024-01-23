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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, basın mensuplarıyla bir araya geldi

CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçiminde yeniden aday gösterdiği Karalar, bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karalar, göreve gelmesinin ardından belediyenin kredi notunun yükseldiğini belirterek, 'Gelirimiz, 2024'te borcumuzun 4 katı oldu. Bu, belediyenin iş yapabilme gücünü de artırıyor. Belediyenin önü açıldı. Bundan sonra borç batağına düşmesi mümkün değil.' diye konuştu. Yerel seçime değinen Karalar, 'Çok demokratik ve uygarca bir kampanya süreci olmasını diliyorum.' dedi. Karalar, kentte hayata geçirilen ve planlanan projeleri de anlattı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, basın mensuplarıyla bir araya geldi
23.01.2024 - 17:19,
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçiminde yeniden aday gösterdiği Karalar, bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karalar, göreve gelmesinin ardından belediyenin kredi notunun yükseldiğini belirterek, "Gelirimiz, 2024'te borcumuzun 4 katı oldu. Bu, belediyenin iş yapabilme gücünü de artırıyor. Belediyenin önü açıldı. Bundan sonra borç batağına düşmesi mümkün değil." diye konuştu.

Yerel seçime değinen Karalar, "Çok demokratik ve uygarca bir kampanya süreci olmasını diliyorum." dedi.

Karalar, kentte hayata geçirilen ve planlanan projeleri de anlattı.

Kaynak: AA
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