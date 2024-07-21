Adana Büyükşehir Belediyesi, 5 Yıllık Strateji Planı'nı Oluşturuyor - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi, 5 Yıllık Strateji Planı'nı Oluşturuyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, “Kentin Yarınını Kendin Belirle” sloganıyla 5 Yıllık Strateji Planı'nı oluşturmak için Yüreğir Kültür Merkezi’nde ilk toplantısını yaptı.

21.07.2024 12:14
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, "Kentin Yarınını Kendin Belirle" sloganıyla 5 Yıllık Strateji Planı'nı oluşturmak için Yüreğir Kültür Merkezi'nde ilk toplantısını yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Strateji Plan toplantılarının ilki, Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, meslek odaları ile çeşitli kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı.

İlk toplantının ardından odalar, medya, siyasiler ve kentin farklı kesimleri ile ayrı ayrı bir araya gelerek Stratejik Plan için çalışmalar yapacaklarını dile getiren Karalar, şunları söyledi:

"Yarının Adana'sını düşünmemiz ve planlamamız gerek. Adana daha varsıl olsun, ekonomik olarak daha güçlü olsun istiyoruz. Adana'mızın daha güvenli ve keyifli bir kent olması da amaçlarımız arasında. Elbette tüm bunlarla birlikte güçlü bir belediye arzu ediyoruz. Aksi halde amaçlarımızı hayat geçirmemiz mümkün olmaz. Önümüzdeki 5 yılda ana gündem maddelerinden biri hemşehrilerimizin insan onuruna yakışan bir şekilde temel ihtiyaçlarını giderme kaynaklarına sahip olduğu, maddi olanaklara daha rahat erişebilmelerini sağlayacak eğitim, bilgi ve erişim hizmetleri alabildiği bir Adana ve bu hizmetleri daha etkin, verimli olarak sunabilen bir belediye işleyişi söz konusu çalışmalarla mümkün olacak. Adana'nın 5 yıl sonra hem toplumsal hem de idari olarak yokluğu, yoksulluğu azalmış, varsıllaşmış bir kent haline gelmesini hedefliyoruz. Sel, yangın, deprem gibi afetlerin ülkemizde sıkça yaşandığını, can ve mal kaybının yoğunlaştığını görüyoruz. Adana'yı her türlü afete dirençli ve hazırlıklı hale getirmek en önemli hedeflerimizden biri. Adana gibi sosyal, kültürel yönden güçlü, olağanüstü doğal güzelliklere, çevreye ve kültürel geçmişe, sosyal hayata sahip bir şehir, sadece yaşamayı mümkün kılmakla yetinemez. Sakinlerinin keyif aldığı, kendilerini geliştirebildiği, bilgi ve becerilerini artırabildiği olanakları sunmak da belediyemizin hedefleri arasında yer almaktadır."

Amaçlara ulaşabilmek için daha güçlü bir belediye hedeflediklerini bildiren Karalar, şöyle devam etti:

"Tüm bunları gerçekleştirebilmek için de daha güçlü bir belediye hedefliyoruz. Hayalini kurduğumuz Adana'yı var etmek için belediyemizin kurumsal olanaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya, mevcut kapasitesini artıracak düzenlemeleri yapmaya ihtiyaç duyduğumuz da bir gerçek. Stratejik Planımızın son bölümü; önümüzdeki dönemde idari yapı ve işleyişte gerçekleştirme gereğini tespit ettiğimiz düzenlemeleri kapsayacak, Adana'yı hak ettiği taşımak için daha güçlü bir belediyeye sahip olmayı sağlayacak."

Karalar konuşmasının son bölümünde, varsıl, güvenli ve keyifli Adana için neler yapacaklarını madde madde ve ayrıntılarıyla anlattı. Daha sonra toplantının çalıştay bölümüne geçildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi, 5 Yıllık Strateji Planı'nı Oluşturuyor - Son Dakika

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