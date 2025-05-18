Adana Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan\'dan Gelen Turizm Acentelerini Ağırladı

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan'dan gelen 13 turizm acentesi yetkilisini ağırladı. Acente yetkilileri, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra "Kebap Atölyesi"ne katıldı.

Adana'nın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan'dan şehre gelen 13 turizm acentesi yetkilisini misafir etti. Acente yetkilileri Kebap Atölyesi'ne katıldı, şehirdeki turizm acentası sahipleriyle buluştu.

Atölyeyeye katılan konuklar, hem zırhla et kıydı hem de kıyma kebabını şişe sapladı. Kendi yaptıkları kebabı da usta eşliğinde pişirip yiyen konuklar, beğenilerini dile getirdi.

Geçen aylarda Fas'tan gelen turizm acentelerine de şehri tanıtan Büyükşehir Belediyesi, haziran ayında Azerbaycan'dan gelecek sosyal medya fenomenleri ve TV ekiplerine Adana'yı gezdirecek.