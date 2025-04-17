Adana Büyükşehir Belediyesi İddialara Cevap Verdi - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi İddialara Cevap Verdi

Adana Büyükşehir Belediyesi, reklam alanlarının ihaleye çıkarılmadığı ve yüklenicinin 50 milyon TL borcu olduğu iddialarını yalanlayarak, ihalenin doğru bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

17.04.2025 16:44  Güncelleme: 16:45
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi, "Reklam alanlarının ihaleye çıkarılmadığı, bu üniteleri kullanan yüklenicinin belediyeye 50 milyon TL borcu olduğu yönündeki iddialar gerçek dışıdır" açıklamasını yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde bulunan reklam alanlarına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"İlimiz muhtelif yerlerinde bulunan, 80 Adet CLP (Çift Yüzlü Reklam Vitrini), 48 Adet Megalight, 388 Adet Işıklı Billboard, 10 Adet Megaboard, 350 adet Otobüs Durağı olmak üzere; toplam 876 adet Reklam Alanı ile belirlenen lokasyonlarda kurulumu yapılacak 12 adet Billboard ve 2 adet Megalight olmak üzere 14 adet (Genel toplam 890 adet) reklam alanlarının kiraya verilmesi işine ait ihale, 26 Temmuz 2023 tarihinde yapılmıştır. İhale sonucunda Umut Şenol-Karma Açık Hava Tic. A.Ş ortak girişimi ile 14 Ağustos 2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan ihale ve sözleşme uyarınca 1. yıl kira bedeli 16 milyon 537 milyon TL'dir. Yüklenici ortak girişim Kasım 2024 tarihine kadar sözleşmeden kaynaklanan kira bedellerini ödemiştir. Kasım 2024- Mart 2025 tarihleri arasında ödenmemiş 13 milyon 719 bin 992,10 TL kira bedeli ve 1 milyon 474 bin 891,60 TL gecikme zammı borcu bulunmaktadır. Umut Şenol-Karma Açık Hava A.Ş ile yapılan sözleşmeden kaynaklı belediyemiz alacağının 11 milyon 963 bin 722,07 TL'sinin (10.975.937,68 TL kira bedeli- 987.834.39 TL gecikme zammı) tahsili için 21 Mart 2025 tarihinde Adana 1. Genel İcra Dairesinin 2025/23661 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır.

Diğer yandan 26 Nisan 2023 tarihinde yapılan ihalenin iptali için açılan davada, Adana 1. İdare Mahkemesi'nin 06.10.2023 tarih ve 2023/1137 E. - 2023/1628 K. Sayılı Kararı ile davanın reddine karar vermiştir. Ancak, mahkeme kararına karşı davacının temyiz kanun yoluna başvurması üzerine, Danıştay 13. Dairesi'nin 26/11/2024 tarih ve 2023/3509 E. - 2024/5013 K. Sayılı Kararı ile davacının temyiz isteminin kabulüne, Adana 1. İdare Mahkemesi'nin 06/10/2023 tarih ve 2023/1137 E. 2023/1628 K. Sayılı Kararı'nın bozulmasına, dava konusu 26 Temmuz 2023 tarihli ihalenin iptaline kesin olarak karar verilmiştir.

Danıştay kararının belediyemize 21 Mart 2025 tarihinde tebliği üzerine Umut Şenol-Karma Açık Hava A.Ş. ortak girişimi ile yapılan 14 Ağustos 2023 tarihli sözleşme, dayanağı kalmaması nedeniyle 15 Nisan 2025 tarihinde feshedilmiştir.

Açıklanan nedenlerle reklam alanlarının ihaleye çıkarılmadığı, bu üniteleri kullanan yüklenicinin belediyeye 50 milyon TL borcu olduğu yönündeki iddialar gerçek dışıdır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi İddialara Cevap Verdi - Son Dakika

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