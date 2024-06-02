Adana Büyükşehir Belediyesi Karaisalı hattına iki yeni otobüs tahsis etti - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi Karaisalı hattına iki yeni otobüs tahsis etti

Adana Büyükşehir Belediyesi Karaisalı hattına iki yeni otobüs tahsis etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karaisalı ilçesindeki bir otobüs durağına yazılan talebi yerine getirerek, Karaisalı hattına iki yeni otobüs tahsis etti.

02.06.2024 11:48  Güncelleme: 11:52
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana- Karaisalı hattına iki yeni otobüs tahsis etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Adana'nın Karaisalı ilçesindeki bir otobüs durağına yazılmış "Bize yeni otobüs verin Sayın Zeydan Karalar" yazısını görünce, mesajın iletildiği durağa giderek "Otobüs aldıkça buraya otobüs vereceğiz" sözü vermişti.

Sözünü tutan Başkan Karalar, "Karaisalı hattına iki yeni otobüs ekleyerek vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat ve konforlu hale getirdik" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi Karaisalı hattına iki yeni otobüs tahsis etti - Son Dakika

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