Adana Büyükşehir Belediyesi Karaisalı hattına iki yeni otobüs tahsis etti

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana- Karaisalı hattına iki yeni otobüs tahsis etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Adana'nın Karaisalı ilçesindeki bir otobüs durağına yazılmış "Bize yeni otobüs verin Sayın Zeydan Karalar" yazısını görünce, mesajın iletildiği durağa giderek "Otobüs aldıkça buraya otobüs vereceğiz" sözü vermişti.

Sözünü tutan Başkan Karalar, "Karaisalı hattına iki yeni otobüs ekleyerek vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat ve konforlu hale getirdik" ifadesini kullandı.