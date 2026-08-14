Adana Büyükşehir Belediyesi\'nden Adana Demirspor açıklaması

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Demirspor ile ilgili, "Bugüne kadar takımımıza farklı alanlarda ve çeşitli biçimlerde destek sağladığımız gibi, bundan sonra da imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz. Kulübümüzü, taraftarlarımızı ve belediyemizi karşı karşıya getirecek; kişileri hedef alan, hakaret içeren ve tartışmanın içine çeken söylemleri doğru bulmadığımızı özellikle belirtmek isteriz" açıklamasını yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Demirspor'un içinde bulunduğu mali ve idari sorunlara ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Kulübe desteğin sürdürüleceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana Demirspor, Adana'mızın tarihi, kültürel ve sportif değerlerinden biri; şehrimizin ortak sevdası ve gözbebeğidir. Adana'mızın en önemli değerlerinden biri olan takımımızın içinde bulunduğu durum, her Adanalı gibi bizleri de derinden üzmektedir. Son günlerde kamuoyuna yansıyan tartışmaların sağlıklı bir zeminde değerlendirilmesi adına bazı hususları paylaşma gereği doğmuştur. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar, belediyemizin imkanları ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde Adana Demirspor'un yanında olmaya, kulübümüze katkı sunmaya ve ihtiyaç duyulan konularda destek sağlamaya gayret ettik. Kentimizin ortak değeri olan Adana Demirspor'a yönelik yaklaşımımız her zaman yapıcı ve iyi niyetli olmuştur.

Ancak bugün gelinen noktada kulüp tarafından ihtiyaç duyulan ve talep edilen desteğin boyutu, belediyemizin karşılayabileceği imkanların ötesine geçmiştir. Bu durum, Adana Demirspor'a yönelik bir ilgisizlik ya da kulübe sırt çevirme olarak değerlendirilmemelidir. Bugüne kadar takımımıza farklı alanlarda ve çeşitli biçimlerde destek sağladığımız gibi, bundan sonra da imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz. Kulübümüzü, taraftarlarımızı ve belediyemizi karşı karşıya getirecek; kişileri hedef alan, hakaret içeren ve tartışmanın içine çeken söylemleri doğru bulmadığımızı özellikle belirtmek isteriz. Eleştirinin hakarete ve kişisel saldırıya dönüşmesini kabul etmek mümkün değildir. Üstelik görevinden uzaklaştırılan ve yasaların izin verdiği ölçüde ve imkanlar elverdiğince Adana Demirspor'a desteği hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Zeydan Karalar'a yönelik kötü niyetli eleştirilerin kabul edilmesi mümkün değildir.

Dün Adana Büyükşehir Belediyesi Yönetimi ve Adana Demirspor Yönetimi arasında gerçekleştirilen görüşmede, Demirspor'a 2 milyon lira yardım yapılması (Sayın Başkanımızın bir Demirspor yöneticisiyle yaptığı görüşmede destek 2 buçuk milyon liraya çıkarılmıştır) ve valimizin önderliğinde şehirde çeşitli kurum ve kuruluşlarca birliktelik oluşturularak, Demirspor'un borçlarının azaltılması, kulübün düzlüğe çıkarılması konusunda her türlü girişimin yapılacağıyla ilgili anlaşılarak masadan kalkılmıştır. Ayrıca tesislerden personel çekiminin söz konusu olmadığı belirtilmiş, tersine 2 elemanın daha görevlendirilmesine yönelik görüş birliğine varılmıştır. Buna rağmen dün yapılan açıklama iyi niyetli bir yaklaşım olmamıştır. Adana Demirspor'un yeniden güçlü, sürdürülebilir ve hak ettiği konuma ulaşması hepimizin ortak arzusudur. Adana Demirspor camiasının ve değerli taraftarlarımızın yaşadığı üzüntüyü anlıyor, kulübümüzün en kısa zamanda içinde bulunduğu güçlükleri aşmasını yürekten temenni ediyoruz."