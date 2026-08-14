Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Adana Demirspor açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Adana Demirspor açıklaması

Adana Büyükşehir Belediyesi\'nden Adana Demirspor açıklaması
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Demirspor'un mali ve idari sorunlarına ilişkin açıklama yaptı; taleplerin belediye imkanlarını aştığını, desteklerin süreceğini ve hakaret içeren söylemleri doğru bulmadıklarını belirtti.

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Demirspor ile ilgili, "Bugüne kadar takımımıza farklı alanlarda ve çeşitli biçimlerde destek sağladığımız gibi, bundan sonra da imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz. Kulübümüzü, taraftarlarımızı ve belediyemizi karşı karşıya getirecek; kişileri hedef alan, hakaret içeren ve tartışmanın içine çeken söylemleri doğru bulmadığımızı özellikle belirtmek isteriz" açıklamasını yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Demirspor'un içinde bulunduğu mali ve idari sorunlara ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Kulübe desteğin sürdürüleceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana Demirspor, Adana'mızın tarihi, kültürel ve sportif değerlerinden biri; şehrimizin ortak sevdası ve gözbebeğidir. Adana'mızın en önemli değerlerinden biri olan takımımızın içinde bulunduğu durum, her Adanalı gibi bizleri de derinden üzmektedir. Son günlerde kamuoyuna yansıyan tartışmaların sağlıklı bir zeminde değerlendirilmesi adına bazı hususları paylaşma gereği doğmuştur. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar, belediyemizin imkanları ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde Adana Demirspor'un yanında olmaya, kulübümüze katkı sunmaya ve ihtiyaç duyulan konularda destek sağlamaya gayret ettik. Kentimizin ortak değeri olan Adana Demirspor'a yönelik yaklaşımımız her zaman yapıcı ve iyi niyetli olmuştur.

Ancak bugün gelinen noktada kulüp tarafından ihtiyaç duyulan ve talep edilen desteğin boyutu, belediyemizin karşılayabileceği imkanların ötesine geçmiştir. Bu durum, Adana Demirspor'a yönelik bir ilgisizlik ya da kulübe sırt çevirme olarak değerlendirilmemelidir. Bugüne kadar takımımıza farklı alanlarda ve çeşitli biçimlerde destek sağladığımız gibi, bundan sonra da imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz. Kulübümüzü, taraftarlarımızı ve belediyemizi karşı karşıya getirecek; kişileri hedef alan, hakaret içeren ve tartışmanın içine çeken söylemleri doğru bulmadığımızı özellikle belirtmek isteriz. Eleştirinin hakarete ve kişisel saldırıya dönüşmesini kabul etmek mümkün değildir. Üstelik görevinden uzaklaştırılan ve yasaların izin verdiği ölçüde ve imkanlar elverdiğince Adana Demirspor'a desteği hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Zeydan Karalar'a yönelik kötü niyetli eleştirilerin kabul edilmesi mümkün değildir.

Dün Adana Büyükşehir Belediyesi Yönetimi ve Adana Demirspor Yönetimi arasında gerçekleştirilen görüşmede, Demirspor'a 2 milyon lira yardım yapılması (Sayın Başkanımızın bir Demirspor yöneticisiyle yaptığı görüşmede destek 2 buçuk milyon liraya çıkarılmıştır) ve valimizin önderliğinde şehirde çeşitli kurum ve kuruluşlarca birliktelik oluşturularak, Demirspor'un borçlarının azaltılması, kulübün düzlüğe çıkarılması konusunda her türlü girişimin yapılacağıyla ilgili anlaşılarak masadan kalkılmıştır. Ayrıca tesislerden personel çekiminin söz konusu olmadığı belirtilmiş, tersine 2 elemanın daha görevlendirilmesine yönelik görüş birliğine varılmıştır. Buna rağmen dün yapılan açıklama iyi niyetli bir yaklaşım olmamıştır. Adana Demirspor'un yeniden güçlü, sürdürülebilir ve hak ettiği konuma ulaşması hepimizin ortak arzusudur. Adana Demirspor camiasının ve değerli taraftarlarımızın yaşadığı üzüntüyü anlıyor, kulübümüzün en kısa zamanda içinde bulunduğu güçlükleri aşmasını yürekten temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Politika, Güncel, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Adana Demirspor açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Ay aracını 2027’nin ilk aylarında uzaya fırlatacak Türkiye Ay aracını 2027'nin ilk aylarında uzaya fırlatacak
Boğaz’da Perseid meteor yağmuru kameralara yansıdı Boğaz'da Perseid meteor yağmuru kameralara yansıdı
Bakan Gürlek’ten suç örgütlerine net mesaj: Devletten daha güçlü bir yapı yoktur Bakan Gürlek'ten suç örgütlerine net mesaj: Devletten daha güçlü bir yapı yoktur
Polis paniği can aldı “Ben sakat kalacağım, arkadaşım da öldü“ Polis paniği can aldı! "Ben sakat kalacağım, arkadaşım da öldü"
İşte Bakan Çiftçi’nin “Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti“ dediği dev merkez İşte Bakan Çiftçi'nin "Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
Tesettür giyimin lideri Süleymancılara operasyonda Armine de listede Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

09:48
Takımlarımız yüz güldürüyor UEFA ülke puanında Türkiye için büyük fırsat
Takımlarımız yüz güldürüyor! UEFA ülke puanında Türkiye için büyük fırsat
09:47
Detaylar ortaya çıkıyor Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
09:22
Süleymancılar operasyonunda gözlerden kaçan detay Yeni TCK’nın mimarı da gözaltında
Süleymancılar operasyonunda gözlerden kaçan detay! Yeni TCK'nın mimarı da gözaltında
09:16
Uçak kaçacak diye sahadan çekildiler Rakip boş kaleye penaltı atıp kupayı kutladı
Uçak kaçacak diye sahadan çekildiler! Rakip boş kaleye penaltı atıp kupayı kutladı
08:52
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü Dev zam pompaya yansıdı
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü! Dev zam pompaya yansıdı
08:08
Tarihi konuşmaya saatler kaldı Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 12:26:29. #7.13#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Adana Demirspor açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.