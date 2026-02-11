Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine Destek - Son Dakika
Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine Destek

11.02.2026 13:36  Güncelleme: 14:55
Adana Büyükşehir Belediyesi, amatör sporun desteklenmesi amacıyla kulüplere 18 milyon TL nakdi yardımda bulundu ve 35 bin 560 adet spor malzemesi sağladı. Törende, sporun önemi vurgulandı ve gençlerin spora erişiminin artırılması gerektiği belirtildi.

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, amatör sporun gelişimini desteklemek amacıyla kentteki kulüplere 18 milyon TL nakdi yardım yaptı, 35 bin 560 adet spor malzemesi desteği sağladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Engin Kamber, amatör spor kulüp yöneticileri ile sporcular katıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün spora verdiği önemi bildiklerini belirten Başkan Vekili Geçer, sporun tabana yayılması ve gençlerin spora erişiminin artırılması için amatör kulüplerinin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Geçer, şunları söyledi:

"Spor kötü alışkanlıkların, uyuşturucu ve benzer bağımlılıkların panzehridir. Spora Adana Büyükşehir Belediyesi olarak çok önem vermekteyiz. Adana'yı sporun başkenti yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Adana'daki uluslararası spor etkinliklerine dünyanın ve ülkenin birçok noktasından sporcular katılıyor, spor turizmi giderek gelişiyor. Adana Büyükşehir Belediyemizin spor organizasyonları her yıl daha coşkulu, renkli ve yoğun katılımla gerçekleşiyor. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Varda Ultra Trail Koşusu Türkiye'nin hatta dünyanın en önemli organizasyonları haline geldi. Spora vermiş olduğumuz desteklerle büyük kulüplere önemli sporcular yetiştirip verdik, önemli şampiyonlar çıkardık, milli sporcular yetiştirdik. Biz bir geleneği başlattığımızda onun devamını artırarak getiriyoruz. Amatör spor takımlarımızın kullandığı 47 sahanın düzenli olarak bakımını, onarımını gerçekleştiriyoruz. Bugünkü desteğimiz de bunun bir parçası. Amatör Spor Kulüplerimize 18 milyon TL nakdi yardım desteği sağlayacağız. Bu yardımımıza ek olarak 150 amatör spor kulübüne spor malzemesi yardımı yapıyoruz."

Kaynak: ANKA

