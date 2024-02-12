Adana Büyükşehir Belediyesi'nden silahlı saldırıya ilişkin açıklama - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nden silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Adana Büyükşehir Belediyesi\'nden silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Adana Büyükşehir Belediyesi, Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'e yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, saldırganın iddia ettiği gibi para meselesi nedeniyle gerçekleştirilmiş olma ihtimalinin sadece bir olasılık olduğu belirtildi ve güvenlik güçlerinin tahkikat sonucunda gerçeklerin ortaya çıkacağı vurgulandı.

12.02.2024 17:56  Güncelleme: 17:57
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'PARA MESELESİ SADECE BİR OLASILIK'

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden, Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'e yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, Adana Büyükşehir Belediyesi personeli olup, yoksulluğunu anlattığı, geçinmek için çalışmak zorunda olduğunu ilettiği, ailevi sıkıntılarını paylaştığı Başkan Zeydan Karalar tarafından işe alınan bir kişi. Saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdür Vekilimiz Samet Güdük'e, milyonlarca liralık borç verecek mali gücünün bulunması mümkün görünmediği gibi, Samet Güdük'ün de insanlarla sorunlu şekilde mali iletişime geçecek bir kişilikte olmadığını, ilişkileri iyi, kişisel husumeti bulunmayan, temiz kalpli bir insan olduğunu, onu tanıyan herkes bilir. Olayın, saldırganın ifadesinde iddia ettiği gibi para meselesi nedeniyle gerçekleştirilmiş olma ihtimali, sadece bir olasılık olarak ortada dururken, saldırganın ifadesinin, bazı iletişim kanallarında tek gerçek gibi yer alması son derece üzücü. Güvenlik güçlerimizin tahkikatı sonucu gerçekler ortaya çıkacaktır" denildi.

Akif ÖZDEMİR/ADANA,

Kaynak: DHA

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