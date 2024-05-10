Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri Semineri

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(ADANA) - Yaklaşan sınav maratonu öncesinde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri' konulu seminer düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Karataş, Kozan ve Ceyhan'da bulunan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri konulu seminer verildi.

Tanışma etkinliği ile başlayan seminer kapsamında 'sınav kaygısı nedir', 'sınav kaygısının belirtileri nelerdir', 'kaygı gerekli midir', 'sınav kaygısını arttıran düşünceler nelerdir', 'sınav kaygısı yüksek olduğunda ne gibi durumlarla karşılaşılır', 'sınav kaygısıyla başa çıkmak için neler yapılabilir', 'sınava bir hafta kala ve sınav esnasında nelere dikkat edilmelidir' gibi başlıklar altında öğrenciler bilgilendirildi.

Soru cevap bölümü ile tamamlanan seminer sonrasında birebir görüşme talebi olan öğrenciler uzmanlarla bir araya geldi. Öğrencilere, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın broşürleri dağıtıldı.