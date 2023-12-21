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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda 10 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda 10 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında belediye binasında da arama yapılmıştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne yönelik operasyonda 10 zanlı adliyeye sevk edildi
21.12.2023 - 10:13,
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Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliğince, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Büyükşehir belediye başkanı danışmanlarından M.S. ile 2 belediye çalışanı, 3 reklam firması yöneticisi ve 4 firma çalışanı sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine götürüldü.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" yönünde Nisan 2022'de aldığı bir ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

Bu kapsamda 18 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, büyükşehir belediye başkanı danışmanlarından M.S'nin de aralarında olduğu 10 zanlıyı gözaltına almıştı.

Ekipler, belediye binasında da arama yapmıştı.

Kaynak: AA
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