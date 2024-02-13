Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük için tören düzenlendi

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bu cinayetin, saldırganın ifadesinde söylediği gibi; alacak verecek meselesi olması zayıf bir ihtimal. Gerçek ortaya çıkana kadar bu işin peşini asla bırakmayacağız. Samet'in ne kadar sevilen bir insan olduğunu, toplanan kalabalıktan bir kez daha anlıyoruz. Samet sen gönlümüzde yaşamaya devam edeceksin" dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, dün öğle saatlerinde makamında uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Ameliyata alınan Güdük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güdük için ilk tören, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlendi. Samet Güdük'ün Türk bayrağına sarılı tabutu Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tören Takımı tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi'nin önüne getirildi. Sevenleri merhum Samet Güdük'ün tabutunu gözyaşlarıyla karşıladı, karanfil yağmuruna tuttu.
Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Başkan Karalar, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Adana Milletvekilleri, Samet Güdük'ün ailesi, yakınları, sevenleri, siyasiler ile Adanalılar katıldı.
Saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Samet Güdük'ün ağabeyi Mehmet Güdük, "Samet ailenin en küçüğüydü ama hepimizin ağabeyiydi. Samet umutlu, sevgi dolu, çalışkandı. Samet insanı, Adana'yı, ailesini, Adana Demirspor'u çok severdi. Daima 'Güneşi göreceğiz çocuklar' derdi. Samet şimdi güneşe yükseldi. Hepimizin başı sağolsun" dedi.
Gözyaşlarına hakim olamayan Başkan Karalar ise şöyle konuştu:
"Samet kardeşimiz, yoldaşımızdı, güzel bir insandı. O Adana'ya, bayrağına, Adana Demirspor'a aşıktı. Ne yazık ki menfur bir saldırıda onu kaybettik. Çok üzgünüz. Yetkililerle görüşüyorum. Bu cinayetin, saldırganın ifadesinde söylediği gibi; alacak verecek meselesi olması zayıf bir ihtimal. Gerçek ortaya çıkana kadar bu işin peşini asla bırakmayacağız. Samet'in ne kadar sevilen bir insan olduğunu, toplanan kalabalıktan bir kez daha anlıyoruz. Samet sen gönlümüzde yaşamaya devam edeceksin."
Güdük'ün naaşı, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından Seyhan İlçesi Karayusuflu Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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