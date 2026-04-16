Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı Kamışlı'da 900 Bin Çilek Fidesi Daha Dağıttı

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, kentte üretimi ve üreticiyi güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Pozantı Kamışlı'da düzenlenen törende üreticilere 900 bin çilek fidesi dağıtıldı. Böylece daha önceki desteklerle birlikte çiftçiye toplam 4 milyon çilek fidesi desteği sağlanmış oldu.

Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, siyasiler, kooperatif başkanları, muhtarlar ve ilçe sakinlerinin katılımıyla Pozantı Kamışlı'da düzenlenen törende üreticilere 900 bin çilek fidesi dağıtıldı.

"Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı'yı 4 milyon çilek fidesi ile buluşturdu"

Çilek dağıtım töreninde konuşan Geçer, Pozantı halkına ve muhtarlara Büyükşehir Belediye Başkan Zeydan Karalar'ın selamlarını iletti. Güngör Geçer, "Pozantı'nın kalbinde, Torosların verimli topraklarına can suyu vermeye geldik. Bugünü kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Pozantı'yı 4 milyon çilek fidesi ile buluşturdu. Ceviz, üzüm gibi ürünlerle ilgili de ciddi desteklerimiz oldu ve sürecek. Bu yıl özellikle bal ve çilek festivali de yapmayı düşürüyoruz. Belli bir süre ara verilmişti ama artık Adana festivaller şehri ve yaz aylarında yapılacak böyle bir festivalin Pozantı için önemli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Pozantı Atık Su Arıtma Projesi'ni başlattıklarını ve çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Geçer, şu bilgileri verdi:

"Verilen sözleri teker teker yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

"Bu çağda, bu yüzyılda artık bütün ilçelerimizin arıtma sorunun çözülmesi lazım. Çevre sağlığı açısından bu çok önemli. Pozantı Arıtma Tesisi'nin bir an önce tamamlanıp hizmete girmesi için inceleme ve denetlemelerimizi sık sık gerçekleştiriyoruz. Bizler Karataş'taki, Yumurtalık'taki balıkçılarımızın da yanındayız, Saimbeyli'de kiraz üreticisinin de yanındayız, Pozantı'da çilek eken çiftçinin de yanındayız. Bütün vatandaşlarımıza eşit şekilde hizmet götürmek için çalışıyoruz. Göreve geldiğimde söylediğim gibi; Zeydan Karalar'ın vatandaşa verdiği sözler benim sözümdür ve tamamını yerine getireceğiz. Yol, su, altyapı ve diğer hizmetlerle ilgili onun sözlerini yerine getirmek zorundayız. Çok şükür verilen sözleri teker teker yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Sadece çiftçilere değil birçok alanda faaliyet gösteren Adanalılara destek verildiğini de anlatan Geçer, Adana'yı topyekün kalkındırmayı amaçladıklarını söyledi. Geçer sözlerini, şöyle tamamladı:

"Birbirimizi desteklemek, daha çok çalışmak, daha çok üretmek zorundayız"

"Adana eskiden tarım ya da sanayi şehri olarak adlandırılıyordu ama günümüzde Adana; sanatı, kültürü, sporu, karnavalları ve gün yüzüne çıkan farklı özellikleriyle konuşuluyor. Son olarak yaptığımız Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 1 milyonun üzerinde misafirimiz oldu. Esnafımız bundan ciddi anlamda yararlandı. Bizler bu nedenle festivallerimize, karnavalımıza ciddi katkı sunuyoruz. Bizler aynı zamanda Adana'nın daha çok tanınması gerektiğini de söylüyoruz. Ürettiğiniz ürünlerin bilinmesi ve satılabilmesi lazım. Bu nedenle Tarım AŞ ve Tarım Akademisi'ni kurduk. Çukurova Üniversitemiz ile iş birliği yapıyoruz. Küresel ısınmaya karşı bilimin ışığında gerçekleştiriyoruz. Nereye ne ekilmesi gerektiğiyle ilgili toprak analizlerini üniversitemiz yapacak ve biz de oraya ona göre fide desteği vereceğiz. Böylece doğru yerde doğru projeleri destekleyeceğiz. Üretimi artırmayı, vatandaşımızın ekonomisine destek olmayı istiyoruz. Yanı başımızdaki savaşlar bize, ülkelerin kendi kendine yetmesinin önemini bir kez dana hatırlattı. Ne mutlu ki; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk bizlere böyle verimli topraklar üzerine kurulu bir Cumhuriyet bıraktı ve kendi kendimize yetebilecek potansiyelimiz var. Bizim kimseye ihtiyacımız yok ama birbirimize çok ihtiyacımız var. Birbirimizi desteklemek, daha çok çalışmak, daha çok üretmek zorundayız. Her kurum ve kuruluşumuz, vatandaşlarımız koordineli hareket etmeli ve birlikte çalışmalıyız."

Geçer, Pozantı'da bazı mahallelerde halkla buluştu, sohbet etti ve sorunları ilk ağızdan dinledi.