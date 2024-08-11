Adana Büyükşehir Belediyesi Seyhan Yaz Okulları Açıldı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi Seyhan Yaz Okulları Açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, çocuklara spor yapma imkanı sağlayan Yaz Spor Okulları'nın açılışını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hizmet anlayışlarının Adana'ya eksiklikleri tamamlama üzerine olduğunu belirtti.

11.08.2024 11:36
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Seyhan Yaz Okulları'nın açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kendimizi Adanalıya ve Adana'ya hizmete adamış durumdayız. Nerede ne eksik varsa tamamlamaya çalışan bir anlayışla hizmet üretiyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, şehri spor kenti yapma yolundaki çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi 12 branşta, 12 ilçede, yaklaşık 20 bin çocuğa güvenli ortamlarda, uzman eğitmenlerle spor yapma imkanı sağlayarak, 'Çok Yaşa Adana' anlaşıyla çalışıyor.

Büyükşehir Yaz Spor Okulları ile futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tekvando, güreş, atletizm, jimnastik, tenis, satranç, kano ve kürek olmak üzere 12 ilçede, 74 noktada, 123 antrenör eşliğinde, yaklaşık 20 bin çocuğa ücretsiz eğitim alma imkanı sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere, spor malzemeleri ve kıyafetleri ücretsiz veriliyor. Yine yaz okullarına katılan, yetenekli ve spora devam etmek isteyen 6-16 yaş aralığındaki çocuklara, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde yer verilerek, lisanslandırılıyor, ilerlemelerine olarak tanınıyor.

İlham olan bir gelenek

Açılış konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde başlattığı yaz spor okulları projesinin, diğer belediyelere ilham veren bir geleneğe dönüşmüş olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Sağlık için çok önemli olan spora, her branşta başarılı eğitmenlerle çocukları buluşturarak destek verdiklerini aktaran Başkan Zeydan Karalar, sporun gençleri ve çocukları madde bağımlılığından uzak tutmanın ve sokağın diğer tehlikelerinden korumanın en iyi yollarından biri olduğunu belirtti.

Aileler endişe etmiyor

Başkan Zeydan Karalar, "Ailelerin artık içleri rahat, çocuklarımız güvenli alanlarda spor yapıyorlar. İnsanlarımızı memnun edecek işler yapıyoruz. Halkımız da bizlere oy vererek yaptığımız bu işleri takdir ediyor, bizlere güveniyor. Kendimizi Adanalıya ve Adana'ya hizmete adamış durumdayız. Nerede ne eksik varsa tamamlamaya çalışan bir anlayışla hizmet üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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