Adana Büyükşehir Belediyesi, Taşköprü Konukevi'ni ziyarete açtı

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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi, restorasyonu tamamlanan Taşköprü Konukevi'ni ziyarete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Atalarımızdan bizlere kalan bu tarihi ve kültürel zenginlikleri bizden sonraki nesillere taşımak gibi tarihi bir sorumluluğumuz var. Adana'yı tarih, kültür ve lezzet turizminin en önemli kentlerinden biri yapana kadar özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyeline ivme kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Son Osmanlı Dönemi tarzında inşa edilen tarihi Taşköprü Konukevi, Büyükşehir Belediyesi'nin restore çalışmaları ile halkın ziyaretine ve hizmetine açıldı. Şehir içi ve şehir dışı misafirlere konaklama imkanı sunacak konukevi, eski Adana konaklarının bulunduğu bölgede yer alıyor. Ayrıca Taşköprü, Büyük Saat, Ulucami gibi tarihi yapılar ve müzelere yürüyüş mesafesinde bulunuyor. Kapılarını ilk kez açık hava sinema gösterimi ile ziyaretçilerine açan konukevinde her hafta bir film gösterimi yapılarak vatandaşlara yazlık sinema keyfinin tarihi bir mekanda yaşatılması planlanıyor. Taşköprü Konukevi ayrıca çeşitli organizasyonlar, atölye çalışması ve geleneksel kent kültürünü tanıtım faaliyetlerine de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 5 oda, 8 misafir ağırlama kapasitesine sahip konukevinde, bahçe, teras ve ortak alanlarda kafe hizmeti de sunuluyor. Konukevi yalnızca kamu personeline değil tüm halka açık olacak.

"Tarihi sorumluluğumuz var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Atalarımızdan bizlere kalan bu tarihi ve kültürel zenginlikleri bizden sonraki nesillere taşımak gibi tarihi bir sorumluluğumuz var. Restorasyon çalışmalarımız sürüyor ve tarihin gün yüzüne çıkarılması için gerçekleştirilen bilimsel kazılara destek vermeyi sürdürüyoruz. Çok fazla özelliği, güzelliği aynı anda barındıran eşsiz bir kent olan Adana'yı tarih, kültür ve lezzet turizminin en önemli kentlerinden biri yapana kadar özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarihi dokuya uygun dekoru, NİYET Akademi sağlıyor

Tarihi Taşköprü Konukevi'nin tarihi dokusuna uygun dekoru ise Büyükşehir Belediyesine bağlı Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Akademisi (NİYET Akademi) sağlıyor. Konakta yer alan tablolar, yatak örtüleri ve birçok dekoratif obje, akademi öğrencileri ve eğitmenlerinin el emeği ürünlerinden oluşuyor. Konukevi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili bilgiye ulaşmak isteyenler, "taskoprukonukevi" instagram hesabından bilgi alabiliyor.