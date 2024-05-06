Adana Büyükşehir Belediyesi Yüreğir'e 57 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi Yüreğir'e 57 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Yaptı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent ve Yenidoğan Mahalleleri'ne 57 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı. Yeni altyapı sayesinde yağmur suyu tahliyesi ve kanalizasyon sistemi daha verimli ve etkin bir şekilde işleyecek.

06.05.2024 11:56  Güncelleme: 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent ve Yenidoğan Mahalleleri'ne 57 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Başkan Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda şehrin altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yüreğir'in mahallelerinde yaşama geçirilen altyapı projesinin temel amacı da bölgenin altyapısını güçlendirerek şiddetli yağışlarda yaşanan su baskınlarını ortadan kaldırmak olarak öne çıkıyor.

Projede, 2 bin mm çapında yağmur suyu boruları ve 400 mm çapında kanalizasyon boruları kullanılarak yeni hatlar inşa ediliyor. Yeni altyapı sayesinde yağmur suyu tahliyesi ve kanalizasyon sistemi daha verimli ve etkin bir şekilde işleyecek.

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yenidoğan, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi Yüreğir'e 57 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
11:19 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu
10:50 Yer: Adana Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar
10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
12:48 Yapay Zeka Çağında Bilişimde Kariyer Konuşması Batman Üniversitesi’nde Büyük İlgi Gördü Yapay Zeka Çağında Bilişimde Kariyer Konuşması Batman Üniversitesi'nde Büyük İlgi Gördü
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
11:54 Yılmaz Erdoğan’ı ifşalamıştı Cansu Taşkın’ın kardeşi sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu
11:50 İsmail Kartal’ın kalemini kırdılar Fenerbahçe’de Mourinho sesleri İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri
11:35 Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31’nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı
11:10 Türkiye’den gelen iltica talepleri Almanya’yı karıştırdı Devreye siyasetçiler ve polis girdi Türkiye'den gelen iltica talepleri Almanya'yı karıştırdı! Devreye siyasetçiler ve polis girdi
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 12:56:39. #1.11#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediyesi Yüreğir'e 57 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement