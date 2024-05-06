Adana Büyükşehir Belediyesi Yüreğir'e 57 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Yaptı

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent ve Yenidoğan Mahalleleri'ne 57 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Başkan Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda şehrin altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yüreğir'in mahallelerinde yaşama geçirilen altyapı projesinin temel amacı da bölgenin altyapısını güçlendirerek şiddetli yağışlarda yaşanan su baskınlarını ortadan kaldırmak olarak öne çıkıyor.

Projede, 2 bin mm çapında yağmur suyu boruları ve 400 mm çapında kanalizasyon boruları kullanılarak yeni hatlar inşa ediliyor. Yeni altyapı sayesinde yağmur suyu tahliyesi ve kanalizasyon sistemi daha verimli ve etkin bir şekilde işleyecek.