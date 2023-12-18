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Adana Büyükşehir Belediyesine operasyon düzenlendi - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesine operasyon düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı. Operasyon kapsamında belediye binasında arama yapıldı ve bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesine operasyon düzenlendi
18.12.2023 - 08:39,
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Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler belediye binasında arama yaptı, çevik kuvvet polisi de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Son Dakika

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