Adana Çukurova'da 4 kilo 112 gram esrarla uyuşturucu zanlısı gözaltına alındı

Adana Çukurova'da 4 kilo 112 gram esrarla uyuşturucu zanlısı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Çukurova'da evinde uyuşturucu üretimi için iklimlendirme sistemi kuran zanlı, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 4 kilo 112 gram esrar, 138 kök skunk bitkisi ve 3 iklimlendirme çadırı ele geçirildi; zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde evinde uyuşturucu üretimi için iklimlendirme sistemi kuran zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda ekipler, merkez Çukurova ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 4 kilo 112 gram esrar, 138 kök skunk bitkisi ve 3 iklimlendirme çadırı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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