Adana Çukurova'da 4 kilo 112 gram esrarla uyuşturucu zanlısı gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana Çukurova'da 4 kilo 112 gram esrarla uyuşturucu zanlısı gözaltına alındı

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Adana Çukurova'da evinde uyuşturucu üretimi için iklimlendirme sistemi kuran zanlı, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 4 kilo 112 gram esrar, 138 kök skunk bitkisi ve 3 iklimlendirme çadırı ele geçirildi; zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde evinde uyuşturucu üretimi için iklimlendirme sistemi kuran zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, merkez Çukurova ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 4 kilo 112 gram esrar, 138 kök skunk bitkisi ve 3 iklimlendirme çadırı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Kuran-ı KerimJandarmaÇukurovaGüvenlik3. SayfaGüncelAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana Çukurova'da 4 kilo 112 gram esrarla uyuşturucu zanlısı gözaltına alındı - Son Dakika
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