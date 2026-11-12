Adana Çukurova'da yaya geçidinde kadın ve çocuğa çarpan kamyonet sürücüsü gözaltında

Adana Çukurova'da yaya geçidinde kadın ve çocuğa çarpan kamyonet sürücüsü gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Çukurova'da dün kamyonetin yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve çocuğa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürerken yaralıların tedavisi devam ediyor, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kasım Ener Caddesi'nde dün, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın ve yanındaki çocuğa çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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