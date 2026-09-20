Adana Çukurova Kocatepe'de çıkan yangın yerleşime sıçramadan kontrol altına alındı

Adana Çukurova Kocatepe'de çıkan yangın yerleşime sıçramadan kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Çukurova Kocatepe Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yeri ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı; soğutma çalışması sürüyor.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kocatepe Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki yerleşim yeri ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı.
Alevlerin tamamen söndürülmesi için soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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