Adana\'da 1.8 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

ADANA'da narkotik polisinin takip edip, önünü keserek durdurduğu TIR'da 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför A.C. (56) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, D-400 kara yolunda takibe aldığı şüpheli bir TIR'ı, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda önünü keserek durdurdu. Şoför A.C.'nin indirildiği TIR'da narkotik dedektör köpekle arama yapan polis, çuvalların içinde 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan A.C., emniyete götürüldü. A.C.'nin, sorgusunda konuşmadığı belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.