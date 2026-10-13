Adana'da 1 kişinin öldüğü saldırıda 11 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 1 kişinin öldüğü saldırıda 11 zanlıdan 10'u tutuklandı

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Adana\'da 1 kişinin öldüğü saldırıda 11 zanlıdan 10\'u tutuklandı
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Adana Seyhan'da 4 Ekim'de bir iş yerinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Saldırının zanlısı Kuşadası'nda yakalandı; gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Reşatbey Mahallesi'nde 4 Ekim'de iş yerinin önünde oturan esnaf Zahir Cız'ın (66) hayatını kaybettiği, yanındaki Hüseyin A'nın (39) ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı Osman A'nın (22) kaçış istikametindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına ait görüntüleri incelemeye aldı.

Ekip, görüntülerden yola çıkarak, zanlının saldırının ardından motosiklete binerek İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eve gittiğini belirledi.

Araştırmalarını sürdüren ekip, zanlının buradan taksiye binip Söğütlü Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesine, ardından da başka bir taksiyle Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir eve gittiğini tespit etti.

Zanlının geceyi burada geçirdikten sonra irtibatlı olduğu kişiler tarafından araçla adresten alınıp Demetevler Mahallesi'ndeki başka bir eve götürüldüğünü belirleyen ekip, bir süre sonra da zanlının buradan taksiye binerek Öğretmenler Bulvarı'na gittiğini saptadı.

Ekip, zanlının şehirler arası yolcu otobüsüne binerek önce Aydın'ın Söke ilçesine, ardından başka araçla Kuşadası ilçesine gittiğini tespit etti.

Kaldığı otele düzenlenen operasyonda şüphelinin ekipleri görüp kaçma girişiminde bulunduğu ve kısa süren kovalamaca sonucunda yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan, başka suçlardan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şüphelinin tekneyle Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmayı planladığı belirtildi.

10 şüpheli tutuklandı

Osman A. ile onun kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırıda yaralanan Hüseyin A'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Reşatbey Mahallesi'nde 4 Ekim'de iş yerinin önünde oturan esnaf Zahir Cız'ın hayatını kaybettiği, yanındaki Hüseyin A'nın ağır yaralandığı silahlı saldırının firari zanlısı Osman A, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalanmıştı. Cinayet zanlısının kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği öne sürülen 10 kişi de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Kuşadası3. SayfaSeyhanGüncelAdanaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    inşallah bir kaç ay sonra serbest kalmazlar.! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Adana'da 1 kişinin öldüğü saldırıda 11 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika
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