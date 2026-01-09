Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer: "Çalışan Gazeteciler Bayramı Kutlu Olsun" - Son Dakika
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer: "Çalışan Gazeteciler Bayramı Kutlu Olsun"

09.01.2026 09:20  Güncelleme: 10:25
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, özgür ve etik değerleri gözeten gazetecilerin önemi hakkında konuştu. Geçer, gazetecilerin doğru haber alma hakkının sağlanması için gerekli ortamın oluşturulması gerektiğini vurguladı.

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, "Toplumu bilgilendirmek için gece gündüz çalışan, yerelde ve ülke genelinde yaşanan ağır sorunlara rağmen basın etiğinden taviz vermeyen basın çalışanlarının, medya emekçilerinin, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü yeniden bayram olarak kutlayabilecekleri günlerin gelmesini ümit ediyorum. Çalışan Gazeteciler Bayramı kutlu olsun" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yayımladı mesajla yaparak kutladı.

"Etik değerleri temel alan gazetecilere özgürce çalışabilecekleri ortam sağlanmalıdır"

Geçer, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin doğru haber alma hakkı; özgür, bağımsız ve etik değerleri gözeten gazeteciler, basın ve medya kuruluşlarının varlığıyla mümkün olur. Özgür basın demokrasilerin en temel unsurlarındandır. Toplumun objektif haber alma özgürlüğüne hizmet eden, basın mesleğinin etik kurallarından ödün vermeyen gazetecilere, basın mensuplarına ve basın-medya kuruluşlarına bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletine gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşılabilmesi için, etik değerleri temel alan gazetecilere özgürce çalışabilecekleri ortam sağlanmalıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' diyerek basının önemine vurgu yapmıştır.

Geçmişte ülkemizde gazetecilere, basın çalışanlarına verilen evrensel haklar nedeniyle ülkemizde Gazeteciler Bayramı olarak kutlanan fakat daha sonra bu hakların budanması sonucu Çalışan Gazeteciler Günü olarak, gazetecilik mesleğine dair sorunların gündeme getirildiği bir güne dönüşen 10 Ocak, diliyorum ki gelecekte yine bayram tadında kutlanacak bir gün haline gelecektir. Toplumu bilgilendirmek için gece gündüz çalışan, yerelde ve ülke genelinde yaşanan ağır sorunlara rağmen basın etiğinden taviz vermeyen basın çalışanlarının, medya emekçilerinin, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü yeniden bayram olarak kutlayabilecekleri günlerin gelmesini ümit ediyorum. Çalışan Gazeteciler Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

