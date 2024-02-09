Adana\'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 11 Bin 400 Litre Ele Geçirildi

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Netanyahu\'dan Gazzelilerin son sığınağı olan kent için tahliye emri

ADANA'da polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durduğu bir kamyonda yapılan aramada, 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak akaryakıt getirileceği bilgisine ulaştı. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda önlem alan polis, şüpheli görülen bir kamyonu uygulama noktasında durdurdu. Kamyonda yapılan aramada 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)