Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 11 Bin 400 Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 11 Bin 400 Litre Ele Geçirildi

Adana'da polisin uygulama noktasında durdurduğu bir kamyonda yapılan aramada, 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak akaryakıt getirileceği bilgisine ulaştı. Şüpheli görülen kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durduruldu ve yapılan aramada kaçak akaryakıt bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

09.02.2024 10:54
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ADANA'da polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durduğu bir kamyonda yapılan aramada, 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak akaryakıt getirileceği bilgisine ulaştı. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda önlem alan polis, şüpheli görülen bir kamyonu uygulama noktasında durdurdu. Kamyonda yapılan aramada 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

Adana\'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 11 Bin 400 Litre Ele Geçirildi
Kaynak: DHA

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