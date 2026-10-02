Adana'da 12-25 yıl hapis cezası olan 4 firari hükümlü şafak operasyonuyla yakalandı

Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık", "hırsızlık", "yağma" ve "uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan 12 ile 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen operasyonlarda, hükümlüler Yusuf G, Sedat A, Derman G. ile Fatih K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.