Adana'da 1475 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 1475 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Adana\'da 1475 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Jandarma, Adana'da düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı, kaçak içki ele geçirdi.

09.10.2024 09:17
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Adana'da 1475 litre kaçak içki ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üreten ve satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Seyhan ilçesinde depo olarak kullanılan bazı adreslere baskın düzenledi. Adreslerde 1475 litre kaçak üretilmiş içki, sanayi tipi alkol damıtma sistemi ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, adana, Son Dakika

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