Adana'da 149 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Adana'da tırda gümrük kaçağı 149 cep telefonu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir tırı takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada dorseye gizlenmiş 149 gümrük kaçağı cep telefonu buldu.
Bunun üzerine tır sürücüsü gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
